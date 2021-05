Covid. Truzzu: "A Cagliari -33% dei positivi in una settimana"

"Numeri che fanno ben sperare per l'ingresso in zona bianca"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il totale dei positivi è di 153, in calo del 33% rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 42 le persone attualmente ricoverate in ospedale, -8 rispetto a lunedì scorso". Lo scrive su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu nel consueto aggiornamento settimanale relativo alla curva epidemiologica nel capoluogo della Sardegna.

"Il quadro complessivo dei contagi in città - prosegue il primo cittadino - continua dunque a migliorare, con numeri in diminuzione per la terza settimana consecutiva e che fanno ben sperare in vista dell'ingresso in zona bianca dal 1 giugno".