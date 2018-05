Gli “Equipe 84” ed Emis Killa per lo Spirito Santo

Quattro giorni di festa all'insegna della musica e dell'equitazione

Di: Antonio Caria

Si apriranno venerdì 18 maggio alle 17.00, con l'inaugurazione del “Museo della Valle dei Nuraghi” in via Carlo Felice, i festeggiamenti in onore dello Spirito Santo a Torralba. Una ricca prima giornata che proseguirà alle 18.00, in piazza Manzoni, con la gara dei cantadores a chiterra che vedrà protagonisti Salvatorangelo Salis, Franco Dessena, Daniele Giallara ed Emanuele Bazzoni accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Graziano Caddeo. Gli ospiti d'onore saranno Giovannino Casu e Michele Marras.

Alle 19.00, spazio all'equitazione con la terza edizione della “Corsa ad anello sotto le stelle” presentata da Angelo Masia.

Sabato 19 alle 16.00, piazza Sas Molas ospiterà l'esibizione degli arcieri. Alle 22.00 in piazza Manzoni, andrà in scena lo spettacolo musicale di Emis Killa con Dave Ruda e i Dj Aniram e Francesco Cinelli. Seguirà all'una, la baracca finale con Dj Set.

Domenica 20 alle 8.30 e alle 18.30 saranno celebrate le Sante Messe, rispettivamente, nella Chiesa di Santa Croce e in quella campestre dedicata allo Spirito Santo. Alle 10.00, piazza Manzoni ospiterà il raduno dei motociclisti. Alle 12.00 partirà il giro turistico, con la benedizione dei caschi, presso la Chiesa di San Pietro di Sorres. Al termine, verrà offerto un rinfresco presso il nuraghe Santu Antine. Alle 13.00, si terrà il pranzo in piazzetta “Michele Gambella”.

Alle 16.00, in piazza Sas Molas, si terrà l'esibizione degli “Stunt Man” con la partecipazione di Giampaolo Sassu, Hell Mike, Uragano Vinci e Gianluca Perra. Alle 17.00, in piazza Manzoni, è prevista l'esibizione dei Gonzales mentre alle 21.30, in piazza Manzoni, andrà in scena l'atteso concerto dell'Equipe 84. Alle 23.00, sempre in piazza Manzoni, spazio a “Rock in Trio” con l'esecuzione di musiche anni sessanta e settanta. All'una, nuovo appuntamento nella baracca con Dj Set.

Molto intensa la giornata di lunedì 21: alle 9.30, subito dopo la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Santa Croce (8.30), Don Antonio Simula impartirà la benedizione presso la casa del Presidente. In contemporanea, sempre presso l'abitazione dell'obriere maggiore, si terrà il raduno dei cavalieri. Subito dopo, si partirà in direzione della Chiesa dello Spirito Santo dove alle 11.00, sarà celebrata la Funzione liturgica con Panegirico.

Alle 13.00 è previsto il rientro dei cavalieri a Torralba con una sosta-rinfresco presso piazza G.Serra offerto dal Comitato Religioso e il pranzo presso il refettorio dello scolastico offerto dal Comitato Civile.

Alle 17.00, l'attesa sfilata per le vie del paese dei costumi tradizionali c on la partecipazione dei gruppi folk “Associazione Culturale Santu Antine di Torralba”, “Sant'Anna” di Tortolì, “Santu Leo” di Tiana, il mini folk “Santa Sofia” di Tertenia, “Santa Giulia” di Serbariu, “Beata Vergine del Rimedio” di Ozieri, “Regnos Altos” di Bosa, Associazione Culturale “A sa cabrarissa”di Cabras, “Sas Maestralinas” di Thiesi e l'esibizione della maschera “Su Sennoreddu e S'iscusorzu” di Teti.

Alle 21.30, in piazza Manzoni, avrà luogo l'esibizione dei gruppi folk “Sant'Anna”, “Santu Leo”, mini folk “Santa Sofia” e “Beata Vergine del Rimedio”. La quattro giorni di festa di concluderà alle 22.30 con il discorso del Presidente, l'elezione del nuovo Comitato e l'estrazione dei biglietti della lotteria. Inoltre, dal 18 al 21 maggio, sarà possibile visitare personale del pittore locale Giovanni Seu. Da domenica 13 a sabato 19 maggio sarà celebrato il Settenario.