Diarietou e Cristiano, un Sì che sancisce l’amore oltre i confini geografici

La bellissima foto del matrimonio tra la ragazza originaria di Dakar (Senegal) e il sestese Cristiano

Di: Alessandro Congia

Un esempio di integrazione tra due comunità geograficamente molto lontane ma ora molto più vicine per l’evento tanto desiderato da due giovani ragazzi che si amano.

Ecco il matrimonio civile celebrato in via Scipione, dal sindaco di Sestu, Paola Secci, che commenta così al termine della cerimonia svoltasi nell'aula consiliare: “Giornate infinite, giornate di allerta meteo. Telefono impazzito, consultazioni concitate con il Coc, l'organo che si occupa di verificare e presidiare le situazioni di criticità, comunicazioni continue con altri enti, colleghi e cittadini per cercare di rendere meno pericoloso l'evento atmosferico e ridurre il disagio dei cittadini. Nessuna pausa. Anzi no, mi è bastato il tempo di celebrare il matrimonio di Diarietou e Cristiano per farmi rivedere il sole oltre le nuvole. Nei vostri occhi ho scorto quell'amore che va oltre i confini geografici e supera tutto. Felice matrimonio ragazzi e complimenti per il vispissimo piccolo Gabriele”.