Superare il “Digital Divide” grazie all’Wi-Fi

Approvata una convenzione con la Società “Stel” per l’installazione di un ponte radio

Di: Antonio Caria

Nel corso della seduta di Giunta comunale di ieri 7 maggio, il Comune di Banari ha dato il parere favorevole alla proposta presentata dalla Società emiliana “Stel”, in provincia di Ferrara, per per l'installazione di un impianto di ripetizione per internet tramite sistemi radio presso il serbatoio comunale.

Una decisione che consentirà all'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Carboni, di proseguire nel progetto iniziato già da qualche anno, per la realizzazione di una rete Wireless con l'obiettivo di favorire l'accesso a internet da parte dei cittadini, degli operatori locali e dei turisti.

L'obiettivo principale è quello di promuovere la conoscenza del territorio, delle attività e di tutte quelle iniziative che interessano Banari. Le altre finalità riguardano la diffusione del Wifi pubblico per promuovere la cultura digitale e il diritto di accesso a internet presso le pubbliche amministrazioni italiane, lo sviluppo e la realizzazione delle applicazioni innovative al servizio degli abitanti e facilitarne l'utilizzo.

Un servizio, totalmente gratuito, che andrebbe incontro alle esigenze dei cittadini e che consentirebbe di interessare anche alcune zone del paese attualmente non coperte.

Il canone di locazione avrà una durata di 6 anni rinnovabili per altri 6. Lo schema di convenzione prevede l'erogazione dell'hot spot wireless nella piazza comunale “Antonio Solinas e la connettività nella sede del Comune (20 Mbps simmetrici) e nella biblioteca “Barore Sassu” a palazzo Solinas.

Un problema con la linea adsl che da tempo, ormai, interessa il apese della trachite rossa. Stanchi di questo, alcuni cittadini si erano costituiti in un comitato spontaneo che, lo scorso 17 febbraio, aveva allestito un banchetto in piazza della Palma per il ritiro delle schede elettorali.

L'Amministrazione comunale non era rimasta impassibile e, il primo marzo, aveva promosso un incontro pubblico alla presenza, oltre che degli amministratori locali, anche di alcuni Sindaci dei paesi dell'Unione dei Comuni del Meilogu e dell'Assessore agli Affari generali della Regione Sardegna, Filippo Spanu. «Contiamo entro poche settimane – queste le parole pronunciate da Spanu – di ricevere puntuali indicazioni e tempi certi sull’avvio dei servizi ad alta connettività in tutti i Comuni della Sardegna in cui le nuove infrastrutture sono state realizzate e collaudate».