Deragliamento del treno a Giave, ci sarebbe un ferito

A denunciarlo sul web è il leader di Unidos Mauro Pil

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sarebbe un ferito in seguito al deragliamento del treno avvenuto ieri sera nel tratto ferroviario Macomer-Chilivani, all’altezza di Giave. A dare la clamorosa notizia sul web è Mauro Pili. Il leader di Unidos sconfessa così la verità ufficiale secondo cui nessuno degli 80 passeggeri a bordo del treno diretto da Cagliari a Olbia sarebbe rimasto ferito.

La denuncia dell’ex deputato è questa: “Ferito in deragliamento, da ieri in barella, gli chiedono un euro a km per rientrare nella sua città in ambulanza. Spero che basti questo post per risolvere la questione!”.

Pili prosegue: “Un ragazzo è rimasto ferito nel deragliamento di ieri a Bonorva! Ha avuto la frattura di una vertebra e non può chiaramente muoversi! È da ieri alle 23.00 buttato in una barella del pronto soccorso di Ozieri. Per rientrare nella sua città, Iglesias, nessuno gli mette a disposizione un'ambulanza, obbligatoria per questo tipo di trasporto”.

E ancora: “A parte che questo ferito è stato tenuto nascosto, ma come è possibile che nessuno abbia sentito il dovere di attivarsi per risolvere il problema? È da stamane che le autorità sono a conoscenza di quanto è successo. Eppure gli continuano a chiedere di pagarsi un'ambulanza, da Ozieri ad Iglesias, per un euro a Km. Era in treno verso Olbia per un colloquio di lavoro! Non aspettate oltre a risolvere la questione”.

LINK: ECCO COSA E' SUCCESSO IERI