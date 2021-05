Le 10 migliori gelaterie in Sardegna

Un brivido di freschezza, il piacere del gusto. La classifica stilata da TripAdvisor

Di: Redazione Sardegna Live

Cosa c'è di meglio di un buon gelato per concludere in bellezza una serata in Sardegna, accarezzati dalla brezza di una passeggiata nel lungomare, o per trovare ristoro immersi nell'afa di un pomeriggio al sole in spiaggia o per i vicoli di un centro storico? Ma quali sono le migliori gelaterie in Sardegna? Ecco la classifica stilata dagli utenti di TripAdvisor, uno dei principali forum mondiali dedicati agli amanti di viaggi, ristoranti e alberghi.

1. Intenso Gelateria, Cagliari. Gusto consigliato: cioccolato all'arancia.

2. La Finestrella, La Maddalena (SS). Gusto consigliato: pistacchio salato.

3. BM&V Gelateria Artigianale, San Teodoro (SS). Gusto consigliato: ricotta e fichi.

4. Gelateria Paradice Cream, Golfo Aranci (SS). Gusto consigliato: mirto.

5. Gelateria Vaniglia e Pistacchio, Cagliari. Gusto consigliato: civraxiu e nutella.

6. Gocce di Gelato e Cioccolato, Cagliari. Gusto consigliato: nocciola.

7. Gelateria Oops!, Alghero (SS). Gusto consigliato: golostacchio.

8. Gelateria ReGelato, Alghero (SS). Gusto consigliato: cioccolato extra dark.

9. Gelateria Dolci Distrazioni, La Maddalena (SS). Gusto consigliato: caramello salato.

10. Gelateria 15 SottoZero, Santa Teresa Gallura (SS). Gusto consigliato: zenzero.