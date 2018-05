Coppa C.s.i: il Real Pozzo cerca l’impresa con il Minerva

La finale è in programma sabato 12 maggio alle 17.30 a Ossi

Di: Antonio Caria

Dopo l’ottimo risultato del Pozzomaggiore allenato da Andrea Ruiu, ormai sicuro del secondo posto a due giornate del termine del campionato di prima categoria che potrebbe garantirgli un ripescaggio in Promozione, sabato 12 maggio potrebbe arrivare una nuova soddisfazione per il calcio pozzomaggiorese.

Infatti, al Comunale di Ossi, si giocherà la finale di Coppa C.s.i. tra il Real Pozzo di mister Mariano Soro e il Minerva. Un biglietto di accesso all’ultimo atto del torneo ottenuto grazie alla vittoria esterna con il Deportivo Turritano per 1 a 0 grazie alla rete di uno degli uomini simbolo della squadra, Kristian Cherchi.

Il fischio d’inizio sarà dato alle 17.30. Per l’occasione, è stato organizzato anche un pullman per tifosi per il quale sono ancora disponibili dei posti.