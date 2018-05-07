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In Sardegna

Il maltempo non lascia la Sardegna: domani piogge e temporali

Ecco il tempo previsto per la giornata dell'8 maggio

Il maltempo non lascia la Sardegna: domani piogge e temporali

Di: Redazione Sardegna Live - Fonte Aeronautica Militare


TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI MARTEDI' 

NORD:
- NUVOLOSITA' VARIABILE ALTERNATA A SCHIARITE, PIU' FREQUENTI SU PIANURA PADANA E FRIULI-VENEZIA GIULIA, MA CON NUBI PIU' COMPATTE ASSOCIATE A PIOGGE O LOCALI TEMPORALI SULLE ZONE ALPINE COMPRESE TRA TRENTINO ALTO ADIGE E PIEMONTE, SU LIGURIA E SU EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE. NEL CORSO DEL POMERIGGIO LE PRECIPITAZIONI TENDERANNO AD INTERESSARE PARZIALMENTE ANCHE LE AREE PEDEMONTANE DEL PIEMONTE E QUELLE PIANEGGIANTI DELLA LOMBARDIA MENTRE SI ATTENUERANNO SU LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA.
IN SERATA E PER FINE GIORNATA NUOVE NUBI INTERESSERANNO GRAN PARTE DEL TRIVENETO CON PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHE DIFFUSE.

CENTRO E SARDEGNA:
- ADDENSAMENTI COMPATTI SU SARDEGNA, LAZIO, TOSCANA, UMBRIA ED AREE INTERNE DI ABRUZZO E MARCHE MERIDIONALI CON ROVESCI O TEMPORALI DA SPARSI A DIFFUSI;
GENERALMENTE VELATO SUL RESTO DEL SETTORE.
ATTENUAZIONE DEI FENOMENI ATTESA DALLE ORE SERALI.

SUD E SICILIA:
- MOLTO NUVOLOSO SULLE REGIONI PENINSULARI CON PIOGGE DIFFUSE E LOCALI TEMPORALI, PIU' FREQUENTI SU CAMPANIA E BASILICATA. I FENOMENI SARANNO PIU' ISOLATI SU MOLISE E CALABRIA E SI ATTENUERANNO COMPLESSIVAMENTE DURANTE LE ORE SERALI SALVO PERSISTERE ANCHE PER FINE GIORNATA SU BASILICATA E PUGLIA CENTRO MERIDIONALE.
- CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SULLA SICILIA MA CON QUALCHE NUBE IN
PIU' E SPORADICHE PIOGGE SUI RILIEVI SETTENTRIONALI DELL'ISOLA.

TEMPERATURE:
- MINIME STAZIONARIE O IN LIEVE DIMINUZIONE A NORD BE SULLA SARDEGNA MERIDIONALE, STAZIONARIE SULLE REGIONI CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE E SULLA SICILIA, IN AUMENTO ALTROVE;
- MASSIME IN AUMENTO AL NORD, TOSCANA E CALABRIA
CENTROMERIDIONALE,STAZIONARIE SU SICILIA E MARCHE, IN DIMINUZIONE SUL
RESTO DEL PAESE.

VENTI:
- GENERALMENTE DEBOLI VARIABILI, TENDENTI A DIVENIRE DEBOLI O
MODERATI DI MAESTRALE SULLA SARDEGNA.

MARI:
- POCO MOSSI CON TENDENZA A DIVENIRE LOCALMENTE MOSSI CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA E BOCCHE DI BONIFACIO.﻿

Il tempo previsto per domani mattina

Il tempo previsto per domani pomeriggio

Tempo previsto per domani sera

Tempo previsto per domani notte

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