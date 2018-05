Nuovi tagli al centro dialisi di Sorgono: le precisazioni della Direzione ATS-ASSL Nuoro

"Non è vero, c'è solo l'impegno a migliorare l'assistenza ai pazienti"

Di: Redazione Sardegna Live

In merito ad alcuni articoli di giornale che riportano nuovi tagli al centro dialisi di Sorgono la Direzione ATS-ASSL Nuoro precisa che "l'Unità Operativa di Nefrologia del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro e con esso i centri dialisi afferenti, non solo non subiranno alcun taglio ma, piuttosto, sono allo studio azioni per migliorare l'assistenza ai pazienti nefropatici, dializzati e trapiantati; in particolare proprio per i centri periferici".

"A tal proposito i pazienti afferenti al centro dialisi di Sorgono - precisa il Direttore dell'Area socio-sanitaria di Nuoro Grazia Cattina - non dovranno percorrere alcuna distanza aggiuntiva per effettuare i trattamenti. L'attività di dialisi è, e sarà, assicurata presso il Presidio Ospedaliero San Camillo, dove sono svolte anche le attività di presa in carico quali visite e prelievi per analisi di laboratorio".‎

"La riunione alla quale si fa riferimento nella «lettera appello» scritta da parte di alcuni pazienti – prosegue Cattina – aveva quale obiettivo quello di valutare, in un ambito di appropriatezza, l'insieme dei servizi erogati da parte dall'ATS ASSL Nuoro, anche alla luce della riorganizzazione della rete ospedaliera così come attualmente deliberata dal Consiglio regionale".

"Occorre considerare – conclude il Direttore dell'Area ASSL di Nuoro – che è in corso un lavoro di analisi complessiva dell'offerta nefrologica in ATS. Il tavolo tecnico sta effettuando alcune analisi preliminari sull'attività svolta in tutta la Sardegna, al fine di rilevare le criticità e approntare le necessarie soluzioni. Sarà cura della Direzione ATS ASSL Nuoro coinvolgere tutti gli attori interessati, non ultime le associazioni dei pazienti, con le quali l'impegno al dialogo non è mai venuto meno".