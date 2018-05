L’altra faccia di ‘monumenti aperti'. Truzzu: “Accade davanti al palazzo del Consiglio”

La maleducazione dei cittadini nel quartiere Marina

Di: Alessandro Congia

La foto del giorno, di una domenica qualsiasi, datata 5 maggio 2018. Secondo giorno di Monumenti Aperti che fa bella mostra con rifiuti e immondizia nei cassonetti davanti alla sede del Consiglio Regionale, in via Cavour nel cuore della Marina. Stavolta i bellissimi siti storici della città fanno a botte con quel che accade nei quartieri del capoluogo 'turistico': il consigliere regionale di Fratelli D’Italia Paolo Truzzu pubblica un post su Facebook ed è subito polemica. Da un lato il menefreghismo dei cittadini che conferiscono di tutto davanti al piazzale, dall’altra forse anche parte di responsabilità chi dovrebbe vigilare maggiormente per evitare questo scempio.

Nei commenti del post ‘incriminato’, dito puntato soprattutto contro gli incivili, che non utilizzano il numero verde della De.Vizia – Comune di Cagliari per il ritiro gratuito dei rifiuti cosiddetti ingombranti, mentre c’è chi chiede uno scrupoloso occhio vigili agli stessi operatori ecologici per far in modo che nella tarda mattinata anche dei festivi non si debba assistere a tale sfacelo. Da che mondo è mondo, ogni rione a Cagliari è consuetudine vedere micro-discariche o stalli dove chiunque si annovera il diritto di buttare via ogni cosa.