Droga e denaro 'facile' a S.Elia: nei guai due giovani pregiudicati

I militari dell’Arma hanno perquisito i due pusher, addosso lo stupefacente e banconote di piccolo taglio

Di: Alessandro Congia

Nel corso della notte Carabinieri della stazione San Bartolomeo della Compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio due giovani pregiudicati cagliaritani.

Si tratta di Cristian Benossa, classe 1980 e Luciano Lugas, classe 1985, i due sottoposti a perquisizione personale intorno alle due in via Schiavazzi venivano trovati in possesso di circa 1000 euro in banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio, 200 grammi circa di hashish, quasi 100 di marijuana, un bilancino di precisione nonché un foglio riportante la contabilità dell’attività di spaccio.

Quanto recuperato veniva sottoposto a sequestro dai militari operanti e dopo le formalità di rito i due giovani venivano tradotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo previsto per domattina.