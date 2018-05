Incendio divampa all’interno dell’ascensore, momenti di paura in una palazzina di via Macciotta

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di apprensione si sono vissuti questa mattina nella palazzina di Via Macciotta a Nuoro. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per estinguere un principio di incendio sviluppatosi all'interno del vano ascensore. Le fiamme sono divampate per cause di natura elettrica. Fortunatamente, proprio in quel momento, all'interno della cabina non si trovava nessuna persona. L'intervento dei Vigili è valso a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l'impianto.