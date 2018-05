Grafia Sarda: giovedì 10 maggio incontro con Roberto Bolognesi

L’iniziativa è promossa da ProgRes

Di: Antonio Caria

Il tema della Limba Sarda Comuna è sempre di attualità e vede confrontarsi studiosi del settore linguistico ma anche la politica. A questo proposito ProgRes-Progetu Repùblica ha promosso per giovedì 10 maggio alle 18.00, presso l’Ultimo Spettacolo in Corso Trinità a Sassari, un incontro con il professor Roberto Bolognesi (componenti della commissione LSC), per illustrare i suoi emendamenti (sette in totale) alla Lsc e alla grafia sarda.

«Mi sembra chiaro che con la mia proposta – scrive Bolognesi nel sito bolognesu.wordpress.com – non si tratti più di scegliere tra varietà del sardo, ma tra sistemi ortografici: uno scopiazzato da quello pesudofonetico dell’italiano–che comunque non corrisponde ad alcuna varietà veramente parlata del sardo–e un sistema ortografico leggermente più astratto, ma che permette di scrivere ugualmente tutti i dialetti meridionali». Al termine della serata sarà offerto un rinfresco a base di prodotti tipici.