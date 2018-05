“Conosciamo il Mejlogu” fa tappa a Bessude

Terza tappa del progetto promosso dagli Istituti Comprensivi di Thiesi e Pozzomaggiore

Di: Antonio Caria

Terzo appuntamento con “Conosciamo il Mejlogu”, il progetto realizzato dagli Istituti Comprensivi di Thiesi e di Pozzomaggiore con il finanziamento dell’Unione dei Comuni del Meilogu.

Stavolta è stato il turno dei ragazzi delle classi seconde, sezioni A e B, di Thiesi, e della seconda A di Torralba che, nella mattinata di ieri, hanno avuto modo di ammirare alcuni angoli e monumenti caratteristici di Bessude.

Guidati dagli esperti Gavino Cabras e Vincenza Carboni, gli studenti hanno potuto visitare il MuMe, il museo sul Meilogu medievale, e la mostra sulle Chiese locali allestiti presso “Sa Domo de sas Damas. Inoltre, è stata data l’opportunità di osservare gli elaboratori dei due laboratori estivi di archeologia.

Il tour in giro per Bessude è proseguito con la visita delle Chiese di san Martino e di San Leonardo, oltre che dei murales che arricchiscono le facciate di alcune case del paese.

Non ha fatto mancare la sua presenza il Sindaco Roberto Marras che ha voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale. A fine giornata, gli organizzatori hanno ringraziato gli esperti Cabras e Carboni, per aver accompagnato i ragazzi alla scoperta della storia del paese. Un altro ringraziamento è andato sia al primo cittadino Marras per la disponibilità data all’iniziativa e all’Unione dei Comuni del Meilogu.