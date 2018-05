Anziani aggrediti, legati e rapinati in casa: è caccia ai tre balordi

I Carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili dell’episodio

Di: Alessandro Congia

Un colpo facile, da vigliacchi: entrare nell’abitazione in cui risiedono un 84enne e le sue due sorelle di 89 e 95 anni, immobilizzando dapprima l’uomo per poi accanirsi con una delle due anziane, che è stata scaraventata a terra e si è procurata alcune ferite alla testa cadendo sul pavimento.

E’ il film che purtroppo è andato in scena ieri sera, a Villanovafranca, dove tre uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nella casa dei tre malcapitati. I rapinatori non si sono accorti che al piano superiore della casa dormiva l’altra sorella che non si è accorta di nulla, hanno poi frugato ovunque per raccattare denaro e oggetti di valore.

Si sono accontentati di appena trecento euro e si sono poi dati alla fuga. L’anziano è riuscito a liberarsi e a contattare il 112: sul luogo della rapina sono intervenuti i militari di Barumini e Sanluri, mentre l’anziana donna ferita è stata immediatamente accompagnata al nosocomio di San Gavino, il “Nostra Signora di Bonaria” e medicata. Fortunatamente non è grave ma sotto stretta osservazione da parte dei medici per una sospetta frattura alle costole.