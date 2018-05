Disastro maltempo nel Sulcis, le immagini shock prima dell’evacuazione

L’inferno dentro il centro abitato di Fluminimaggiore - il fiume in piena ha svuotato il sedimento stradale.

Di: Alessandro Congia

Il leader di Unidos, Mauro Pili immortala la drammatica situazione vissuta nel Sulcis: al via evacuazione San Benedetto – Iglesias. Tutte le squadre dei Vigili del Fuoco di Iglesias e quelle in arrivo da Cagliari stanno procedendo per l'evacuazione di numerose famiglie della frazione montana di San Benedetto.

Il grave evento calamitoso che si è abbattuto stanotte sull'intera zona tra San Benedetto e Fluminimaggiore ha reso pericoloso l'assetto idrogeologico intorno alla frazione di Iglesias. Una vera e propria 'bomba d'acqua' nel cuore della notte che ha flagellato la zona, con pericolosi smottamenti che hanno mobilitato gli operai del Comune, i cittadini, la polizia municipale, i Carabinieri, la Forestale e Protezione Civile.

Il Provvedimento di evacuazione sarebbe stato già firmato e si attende l'arrivo dei vertici dei Vigili del Fuoco da Cagliari per procedere nell'attuazione. Gravi difficoltà anche sulla strada di collegamento tra San Benedetto e Fluminimaggiore, dove imponenti massi sono crollati dai costoni bloccando la stessa percorribilità delle arterie. Il corso d'acqua principale di Fluminimaggiore ha visto cedere su più fronti gli argini, ci sarebbero alcuni pastori isolati ma non ci sarebbero danni alle persone. Criticità anche nell'area di Cala Domestica, Gonnesa