Ticket sanitari: scoperti 9 finti poveri

I responsabili dovranno rimborsare il costo della prestazione non pagata e ricevere una sanzione amministrativa

Di: Redazione Sardegna Live

Avevano dichiarato un reddito inferiore a quello percepito per ottenere l’esenzione dei ticket sanitari, ma sono stati scoperti dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Siniscola.

I Finanzieri hanno constatato che le autocertificazioni presentate per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario non erano corrispondenti alla reale posizione reddituale e patrimoniale del richiedente.

I responsabili dovranno rimborsare il costo della prestazione non pagata nonché ricevere una sanzione amministrativa pari sino al triplo del ticket evaso.

Continua l’offensiva del Comando Provinciale della Guardia di Finanza barbaricino in materia di tutela della spesa pubblica e l’operazione odierna che si inquadra in un più ampio contesto di prevenzione a contrasto del fenomeno delle frodi nei settori della previdenza e assistenza sanitaria, ha sinora fatto registrare 15 casi di finti poveri scoperti in provincia.

Le attività di controllo della Guardia di Finanza andranno avanti al fine di garantire l’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione, evitando il dannoso dispendio di risorse nazionali.