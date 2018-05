Sardegna e l’incubo maltempo, l’Anas riapre il tratto della ss.126 chiusa per allagamenti

Il bollettino sulle strade isolane indicava una criticità nella zona del Sulcis

Di: Alessandro Congia

Piogge e disagi sulle arterie isolane, l'Anas comunica che la strada statale 126 ‘Sud occidentale Sarda’ è stata riaperta in entrambe le direzioni a causa di allagamenti, dovuti alle forti piogge, il tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias) nella provincia di Carbonia-Iglesias. Le deviazioni erano sono indicate in loco. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza.

