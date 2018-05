Furto allo stabilimento Italcementi di Muros: denunciati due ozieresi

Sono stati sorpresi dai Carabinieri con 15 chilogrammi di rame

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari della Stazione Carabinieri di Ossi avevano notato già da qualche giorno la presenza di un’autovettura sospetta nelle campagne vicine all’ex stabilimento Italcementi di Muros.

Secondo gli investigatori, l’auto in questione “compariva” e “scompariva” in orari ben precisi nel corso della giornata e, considerato che nei dintorni non erano presenti né cantieri né abitazioni, i militari dell’Arma si sono insospettiti e hanno così deciso di appostarsi per verificare cosa stesse succedendo.

È stato sufficiente attendere soltanto qualche ora, hanno riferito i Carabinieri, per vedere due persone, M.A., di 45 anni e S.G., di 48, entrambi di Ozieri e già noti alle forze dell’ordine, che ritornavano a piedi verso l’auto con dei pesanti sacchi al seguito.

Immediatamente sottoposti a controllo dai militari della Stazione di Ossi hanno trovato all'interno dei sacchi vari rotoli di cavi di rame del peso complessivo di 15 chilogrammi.

All'interno dell'ex stabilimento Italcementi è stata rinvenuta una sacca contenente attrezzi vari per il taglio del metallo.





I due uomini sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e tutta l’attrezzatura e la refurtiva è stata debitamente sottoposta a sequestro.