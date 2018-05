Prorogata l’allerta meteo Arancione

Diramato un nuovo bollettino dalla Protezione Civile

Di: Antonio Caria

È stata prorogata sino alla mezzanotte di domani 4 maggio, l’allerta meteo Arancione. Dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata di domani, sarà in vigore anche un avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per piogge e temporali che interesseranno tutta la Sardegna.