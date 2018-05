Mosè, il micetto abbandonato e salvato dall’acquazzone. E’ alla “Due Mari” di Oristano

Lo staff della clinica “Due Mari”, coordinato dalla dottoressa Monica Pais, ha salvato il piccolo felino

Di: Alessandro Congia

“Buongiorno, Come un novello Mose' salvato dalle acque, abbiamo ricoverato questo micino, recuperato in mezzo al diluvio. E’ bellissimo, qui lo vedete nel contenitore delle fragole: ha una zampognetta posteriore, perché la zampa era stretta in un laccio, ma pensiamo che tornerà come nuovo. Un frutticino nuovo per una macedonia come la nostra. Sara chiamato Mose' Fragolino”.

Il bollettino medico della clinica oristanese aggiorna la situazioni dei 'rottami', gli amici a quattro zampe che sono ospitati nel presidio veterinario: anche il piccolo felino, (nella foto in alto), battezzato come Mosè, ha alle spalle la pioggia battente che anche nell’Oristanese ha creato non pochi disagi, tra allagamenti e paura per le esondazioni di fiumi e laghi. Il gattino bianco nella foto avrà al massimo un mese e mezzo due di vita, è una piccola creatura miracolata, trovata abbandonata in mezzo alla pioggia.

Sta molto meglio, le amorevoli cure dello staff dei veterinari della clinica “Due Mari” di Oristano gli consentiranno di sopravvivere e di trovare presto una nuova famiglia.