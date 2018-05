“Via da Qui”: pubblicato il nuovo disco di Dave Ruda

Il 19 maggio, l’artista si esibirà a Torralba per la festa dello Spirito Santo

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, ha visto la luce “Via da Qui”, il nuovo disco di Dave Ruda. Il nuovo lavoro, che contiene 8 brani in lingua italiana, è già disponibile in tutti i digital store, distribuito dalla Rusty Records, e nei seguenti punti vendita: “Tot Per La Musica” e “La Discoteca” (Alghero), “Le Messaggerie Sarde” (Sassari), “Non Solo Musica” (Nuoro) e “Closer Rock Shop” (Oristano).

I brani originali sono stati scritti da Gabriele Oggiano, che ne ha seguito anche la registrazione nel suo DGM Studio mentre il mixaggio è invece stato fatto a Los Angeles da Iacopo Pinna.

Con Oggiano hanno collaborato altri autori, tra cui Andrea Gallo, Fabio Vaccaro, e Gino Marielli dei Tazenda. Il disco contiene anche due duetti in sardo e in italiano: il primo, “Resoconto”, cantato con Nicola Nite (voce dei Tazenda), e “L'immensità”, una nuova versione dello storico brano, cantata insieme a Don Backy.

Inoltre uno dei singoli, “Simili e Diversi”, è stato scelto per la finale di “Road to the main stage”, il concorso indetto da Radio Italia e Firestone che ha dato all’artista, la possibilità di esibirsi sul palco di Radio Italia Live e di ambire al grande concerto che si tiene ogni anno in Piazza Duomo a Milano.

Uno degli appuntamenti di Ruda sarà nel Meilogu, più precisamente a Torralba il 19 maggio, per l'apertura del concerto di Emis Killa, suo coach nel talent show di Raidue “The Voice of Italy”.