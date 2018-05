Evasori nel settore della ristorazione, i Finanzieri scoprono due furbetti

Nel mirino due società inadempienti al Fisco

Di: Alessandro Congia

La Guardia di finanza sta mettendo in atto numerosi controlli incrociati per contrastare l'evasione fiscale. Stavolta nel mirino delle Fiamme Gialle due società di Cagliari che operano nella ristorazione.

Nel primo caso non sono stati dichiarati ricavi per quasi 800 mila euro, mentre nel secondo canoni di locazione per quasi 100 mila euro

Nel primo caso per un anno la gerenza della prima società era inadempiente con la dichiarazione dei redditi, mente nel secondo caso il titolare non ha dichiarato la somma di poco meno di 100mila euro sui canoni d’affitto.