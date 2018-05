Lotta a suon di denunce contro gli ‘incivili dei rifiuti’: ripulite le aree degradate

In campo una task force con Barracelli e Polizia Municipale per sanzionare i maleducati

Di: Alessandro Congia

Continua senza sosta la battaglia contro i pochi irresponsabili che scaricano rifiuti in periferia. “In questi giorni – fa sapere l’assessore comunale all’Ambiente, Andrea Pisu - sono in atto le bonifiche delle piccole discariche di via Vittorio Veneto, via Iglesias, ex ss. 131, Su Pardu, Is Coras, Loc. S. Gemiliano, Loc. Magangiosa, via Costantino Imperatore, Staini Saliu e aree adiacenti. Resta moltissimo da fare per contrastare questi quattro imbecilli. La discarica di "Is Coras" per la quale è stata denunciata una azienda di Assemini non risulta ancora dissequestrata dalla forestale. Sistemeremo appena possibile addebitando i costi ai denunciati”.