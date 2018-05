Maltempo: annullato il concerto di Marco Carta

L'evento era previsto per questa sera

Di: Redazione Sardegna Live

Il maltempo che imperversa sull'isola ha costretto gli organizzatori del concerto di Marco Carta, in programma per questa sera a Pula, ad annullare la manifestazione.

L'evento, proposto nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Sant'Efisio, si sarebbe dovuto tenere in piazza del Popolo. Delusi in fan dell'artista cagliaritano, in tanti si erano dati appuntamento a Pula per il grande evento di questa sera.

Sono state proprio le preoccupanti condizioni meteorologiche di queste ore a convincere gli organizzatori ad annullare il concerto.