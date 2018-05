Svelata l'identità della donna trovata morta nella spiaggia di Santa Giusta

Era una cittadina svizzera di 57 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiamava Erika Wissmann la donna trovata morta lo scorso 19 aprile nella spiaggia di Abarossa a Santa Giusta.

Cittadina svizzera, 57 anni, era conosciuta come Sophie e da alcuni anni risiedeva nella borgata marina di Torre del Pozzo, a Cuglieri.

A svelarne l’identità è stata la Procura di Oristano dopo le indagini durate alcune settimane e portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Oristano.

Le cause della morte sono ancora sconosciute. In un primo momento si era ipotizzato un malore, ma per maggiori certezze sarà necessario attendere l'esito delle analisi tossicologiche effettuate dal medico legale Matteo Nioi.