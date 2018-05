Emergenza maltempo, oltre 60 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel cagliaritano

Il Comando Provinciale di viale Marconi è in allerta per gestire le chiamate dei cittadini

Di: Alessandro Congia

Pioggia incessante, alimentata anche dal vento, che da ieri si sta abbattendo anche nell’hinterland cagliaritano, con notevoli disagi dovuti soprattutto ad allagamenti per le forti precipitazioni. E sono numerose le richieste di intervento per i Vigili del Fuoco che da questa mattina lavorano incessantemente in tutta la provincia, coordinati dal Comando Provinciale di Cagliari, per far fronte all’emergenza.

La sala operativa del 115 sta ricevendo numerose chiamate di soccorso con diverse tipologie, tra questi si segnala il crollo di un muro a Settimo San Pietro che per fortuna non ha provocato alcun ferito ma solo tanto spavento: la squadra di pronto intervento giunta sul posto dopo una verifica tecnica da parte del capo squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dall’evento.

Anche a Carbonia si segnalano diversi allagamenti, ancora un grande albero caduto tra le case. C’è stato anche un incidente stradale sulla Pedemontana verso Assemini, dove una Hyundai ha sbandato sul guardrail ed è stato necessario intervenire con un’autogru supportata dagli operatori del 115: sul posto è intervenuta anche un autoambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale.

Sono oltre 60 gli interventi di cui ancora una trentina in gestione dalle squadre operative, mentre la sezione Sommozzatori è in stato allerta per eventuali soccorsi mirati.