II 19 e 20 maggio “Monumenti Aperti“: disponibili i moduli per le aree espositive

Le domande andranno presentate entro l'11 maggio alle 13.00

Di: Antonio Caria

Scadranno l'11 maggio alle 13.00, le domande per le aree destinate all’esposizione dell’artigianato locale, in vista della prossima edizione di Monumenti Aperti, in programma sabato 19 e domenica 20 maggio a Thiesi.

I moduli, scaricabili dal sito istituzionale www.comunethiesi.it o reperibili presso gli espositori situati all’ingresso del palazzo comunale, dovranno essere inoltrati all’indirizzo di posta elettronica segreterie@comunethiesi.it o consegnati a mano all’ufficio segreteria del Comune al primo piano. In seguito, le adesioni saranno esaminate da un’apposita commissione che ne valuterà l’accoglimento.