Maltempo, domani scuole chiuse anche a Orotelli

Il sindaco Martedddu ha emesso l'ordinanza

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Orotelli Giovannino Marteddu ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per avverse condizioni meteorologiche, valida per l’intera giornata di domani, giovedì 3 maggio.

Il provvedimento è stato preso dal primo cittadino in considerazione dell’avviso di allerta meteo per rischio idraulico con criticità elevata, allerta rossa, divulgato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, che comunica condizioni avverse per forti precipitazioni a partire dalle ore 18 di oggi e fino alle ore 23:59 di domani con conseguente rischio idraulico, nella zona “Tirso” in cui ricade il territorio di Orotelli.

Il primo cittadino, si legge nell’ordinanza, si riserva la facoltà di revocare la presente ordinanza, nel caso di tempestiva comunicazione, da parte della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, di allentamento delle condizioni meteorologiche avverse.