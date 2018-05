Allagamenti e smottamenti tra Teti, Olzai, Atzara e Belvì: intervengono i Carabinieri

Si invita la cittadinanza a percorrere a bassa velocità le strade del Gennargentu proprio per il rischio frane

Di: Redazione Sardegna Live

In queste giornate di forti e incessanti piogge, i Militari della Compagnia Carabinieri di Tonara hanno prestato assistenza e soccorso in diverse parti della giurisdizione per via di allagamenti e smottamenti, intervenendo in particolare lungo la strada Provinciale 4 Teti-Olzai e lungo la Provinciale 61 bis Atzara-Belvì.

Continua l’opera di assistenza, viabilità e sicurezza ad automobilisti ed operatori stradali per rimuovere terriccio ed acque di scolo.

I militari dell'Arma raccomandano di percorrere a bassa velocità le strade del Gennargentu proprio per il rischio frane.