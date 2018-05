Allerta meteo codice rosso in tutto il territorio di Sedilo e chiusura della strada Provinciale 24

Ecco le ordinanze

Di: Redazione Sardegna Live

Dichiarata allerta meteo codice rosso in tutto il territorio di Sedilo per l'emergenza alluvione. Si raccomanda di prestare la massima attenzione in prossimità del Fiume Tirso, Flumineddu e di tutti gli altri corsi d'acqua.

Con ordinanza n. 74 del 02/05/2018 è disposta la chiusura della Strada Provinciale 24 presso il ponte sul Frumineddu.

Revocata l'ordinanza n. 72 del 02/05/2018 con cui era stata disposta la chiusura della SS131DCN dal km 13,300 al km 20,100 per pericolo di esondazione dell'alveo torrentizio 'Canale Cementato'