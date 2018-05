Nuove assunzioni al Comune: ecco quali sono le sei figure ricercate

Pubblicati i bandi per il nuovo personale da assumere

Di: Alessandro Congia

Il Comune di Sestu deve assumere sei figure professionali a tempo indeterminato. Nell'ambito delle esigenze di personale dovute anche al collocamento a riposo di diversi dipendenti e tenendo conto delle regole sulle spesa pubblica, sta individuando gli opportuni profili professionali.

Si procederà per mobilità da altri enti come previsto dalla legge attuale. Le figure professionali richieste sono due istruttori tecnici per implementare gli uffici di edilizia pubblica e Urbanistica /Suape, un agente di polizia e un esecutore operativo. Mentre all'ufficio servizi finanziari e tributi verrà destinato un istruttore direttivo amministrativo contabile.

Gli uffici servizi demografici e pubblica istruzione verranno potenziati con un istruttore amministrativo contabile. Questi dipendenti saranno assunti entro il 2018 e si aggiungono ai due profili(un informatico e un istruttore amministrativo) già assunti nel 2017: “Contiamo con questi nuovi dipendenti – sottolinea il sindaco Paola Secci - di elevare il livello dei servizi offerti ai nostri cittadini”.

INFO: http://www.comune.sestu.ca.it/concorsi