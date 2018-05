“Dammi i soldi o brucio la macchina e il circolo”: i poliziotti arrestano il figlio ‘terribile’

L’episodio è avvenuto nel quartiere di S.Elia

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla Polizia di Stato per chiedere prevenzione e sicurezza, gli Agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Gesuino Porcu, 49enne, pregiudicato per il reato di tentata estorsione.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando è giunta, sulla linea 113, una richiesta di intervento presso un circolo privato situato nel Borgo Sant’Elia. I poliziotti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno accertato che poco prima, all’interno del circolo privato, c’era stata una discussione animata tra il gestore del locale e il figlio.

La vittima (il padre), visibilmente scosso, ha riferito agli operatori che il figlio aveva preteso dei soldi e, al suo rifiuto, lo aveva minacciato di incendiargli l’attività commerciale e la vettura. Gli Agenti intervenuti lo hanno tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo previsto per la mattinata odierna.