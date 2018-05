Esonda il fiume Tirso | VIDEO DIRETTA

La Strada statale 131 Dcn è stata chiusa per l’esondazione

Di: Redazione Sardegna Live

La Strada statale 131 Dcn è stata chiusa per l’esondazione del fiume Tirso. Deviazioni al Km 13,000 in direzione Nuoro, e al Km 26,000 in direzione Abbasanta.

Ecco le immagini dell'esondazione trasmesse sulla propria pagina Facebook dal leader di Unidos Mauro Pili.