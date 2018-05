Acquista un motocoltivatore on-line, ma viene truffato. I Carabinieri denunciano un 50enne autore del raggiro

I militari dell'Arma ricordano che bisogna sempre verificare l'attendibilità̀ dei siti e non acquistare ad occhi chiusi

Di: Redazione Sardegna Live

Si è fatto ricaricare la carta prepagata, ma invece di consegnare un motocoltivatore scelto dall’acquirente si è reso di colpo irreperibile. Per questo i militari della Stazione Carabinieri di Siniscola hanno denunciato a piede libero per truffa un 50enne residente in provincia dell’Aquila, nullafacente, con precedenti specifici.

L’uomo aveva pubblicato un’inserzione su uno spazio dedicato alla vendita di macchine agricole usate, su un noto social network, mettendo in vendita un motocoltivatore al vantaggioso prezzo di 600 euro. La vittima del raggiro è un 45enne del posto. Una volta effettuata la ricarica, però, non ha più̀ avuto notizie dal truffatore.

L’uomo allora non ha potuto fare altro che presentarsi presso i Carabinieri della Stazione di Siniscola, per formalizzare la denuncia di truffa, al termine di una lunga e meticolosa attività̀ d’indagine hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità̀ Giudiziaria, il 50enne della provincia dell’Aquila ritenuto responsabile di truffa. Si ricorda che, bisogna sempre verificare l'attendibilità̀ dei siti, non acquistare ad occhi chiusi.

Ricercare informazioni sul venditore, verificando se la sua data d'iscrizione al sito è recente, la presenza di un numero telefonico fisso, nonché́ eventuali feedback positivi/negativi. Consultando poi, i motori di ricerca è possibile farsi un'idea sul sito e sulla merce che si desidera acquistare. L'attenzione poi deve essere maggiore se si acquistano prodotti costosi.