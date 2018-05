Fiumi e canali, situazione sotto controllo ad Alghero

La situazione è costantemente monitorata

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue su tutto il territorio comunale di Alghero l'attento monitoraggio dei corsi d'acqua, fiumi, canali urbani ed extra-urbani e zone costiere, col coordinamento del Coc, il Centro Operativo Comunale attivo per le funzioni base come previsto dal Piano di Protezione Civile.

È quanto fa sapere il Comune della cittadina catalana, che in una nota aggiunge che dalla giornata di ieri, 1° maggio, proseguono ininterrottamente le attività per garantire la sicurezza dei cittadini, col coinvolgimento della Compagnia Barracellare, delle associazioni di protezione civile "Era", "Agriambiente" e "Angeli Custodi", della Polizia Locale.

Criticità si segnalano in località Monte Agnese, sulla strada vicinale Salto Don Peppino, dove è stato chiuso l'attraversamento del Rio Calvia, in zona Sant'Anna e nella borgata di Sa Segada, in prossimità dell'attraversamento del Rio Filibertu.