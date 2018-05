Allarme a Olbia: il rio Sa Ua Niedda sta esondando

L'esondazione all'altezza di Putzolu

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo le incessanti piogge di queste ore il rio Sa Ua Niedda, a Olbia, sta esondando all'altezza della frazione di Mannazzu, che si trova lungo la Strada statale 127 che da Olbia conduce a Telti.

Il rio ha iniziato a esondare alle prime ore di questa mattina.

Da oltre 24 ore la pioggia cade incessante su tutta l'isola aumentando sensibilmente il rischio idrogeologico specie dove già in passato si sono registrate criticità.

Nella serata di ieri la Strada statale 200 è stata chiusa alle porte di Castelsardo per la caduta di un masso sulla carreggiata.

Le forti precipitazioni di queste ore erano attese ma la popolazione è invitata a mantenere sempre la massima attenzione. La Protezione civile ha esteso a tutta la Sardegna e per l'intera giornata odierna l’avviso di criticità moderata (codice arancione).

A scopo precauzionale, l’assessore regionale con delega alla Protezione civile Donatella Spano ha fatto il punto con la Sori, la Sala operativa regionale integrata, con il Cfd, il Centro funzionale decentrato e il Dipartimento Meteoclimatico dell’Arpas.

A partire dal pomeriggio di ieri, gli invasi di Santa Vittoria nell’Oristanese, di Maccheronis nel Nuorese e di Santa Lucia in Ogliastra stanno effettuando il rilascio di acqua a valle di entità variabile in funzione della portata di arrivo. La situazione in prossimità delle dighe è continuamente presidiata.

