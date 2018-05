Un masso frana a causa delle piogge: chiusa la Strada statale 200

La frana nel tratto da Lu Bagnu a Castelsardo

Di: Redazione Sardegna Live

Con le abbondanti piogge arrivano le frane ed i distacchi dei massi sulle strade dell’isola. Stavolta è accaduto sulla Strada statale 200, nel tratto che da Lu Bagnu conduce a Castelsardo, poco prima della Punta Spinosa.

A segnalarlo è il sindaco Franco Cuccureddu documentando la frana avvenuta in un’area la cui pericolosità, spiega, “è stata più volte segnalata da Comune e Genio civile ad Anas e Regione. Da ieri ho insediato il COC della Protezione civile, e così Carabinieri, CVSM, vigili urbani e rappresentanti ed incaricati del Comune sono intervenuti immediatamente per consentire il transito dei veicoli, sebbene a senso unico alternato”.

Più tardi il primo cittadino ha aggiunto: "A titolo precauzionale, a seguito della frana di oggi è viste l’allerta meteo anche per domani, d’intesa con vigili del fuoco ex Anas si è decisa la chiusura per massimo 48 ore della strada statale, dal secondo ingresso per il porto e fino alla strada di accesso all’hotel Bajaloglia. Domani la Giunta dichiarerà lo stato di calamità naturale e col Genio civile si verificherà la stabilità geologica del costone soprastante la statale 200".