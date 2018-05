Proroga allerta meteo arancione, fino alla mezzanotte di mercoledì piogge nell’Isola

Dalle 14 di oggi, le condizioni di criticità moderata si sono estese a tutta la Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Avviso di allerta meteo arancione prorogato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 maggio. Il fronte del maltempo, che aveva portato la Protezione Civile a diramare un primo avviso di condizioni di criticità moderata a partire dalle 9 di oggi, si è allargata a tutta la Sardegna.

