Paura in paese per una fuga di gas

Non ci sono persone ferite o intossicate

Di: Redazione Sardegna Live

Paura a Desulo, in via Montanaru, per una fuga di gas nella giornata di ieri.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione con i colleghi della Squadriglia di Tascusì, che hanno garantito le diverse operazioni della messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco di Sorgono e dell’operatore reperibile della rete di distribuzione.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine non si sono registrate persone ferite o intossicate.