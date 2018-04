Offerte di lavoro in Sardegna per la stagione estiva 2018

Un servizio offerto gratuitamente da "Informacittadino" del Comune di Ottana e da Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it

Il servizio è GRATUITO

ADDETTO AL RICEVIMENTO



ARBOREA - LA STRUTTURA TURISTICA TIR.SO S.C.C. AD ARBOREA RICERCA LA STAGIONE ESTIVA 2018 DA APRILE A SETTEMBRE TIROCINANTE PER ADDETTO/A ALLA RECEPTION: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA OSPITI, GESTIONE PRENOTAZIONI E RECEPTION.

REQUISITI RICHIESTI SONO: ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI, ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL LAVORO IN TEAM, FLESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI ANCHE SPEZZATI.

NO VITTO E ALLOGGIO, VIENE DATA PREFERENZA A CANDIDATI DEL POSTO



ARBOREA -STRUTTURA TURISTICA AD ARBOREA RICERCA PER LA STAGIONE 2018 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO DI MADRE LINGUA RUSSA O OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA RUSSA.

REQUISITI RICHIESTI SONO: CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI, BUONA GESTIONE DELLO STRESS, ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL LAVORO IN TEAM, FLESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI ANCHE SPEZZATI.



PALAU - PICCOLA STRUTTURA RICETTIVA SITUATA IN ZONA PALAU, CERCA PER IL PERIODO ESTIVO UN ADETTO/A A RICEVIMENTO.

REQUISITI ESSENZIALI:

AUTOMUNITO

INGLESE FLUENTE

RESIDENTE IN ZONA (NON ALLOGGIO)

-------------------------------------------------------------------------------

ADDETTO ALLE PULIZIE

GOLFO ARANCI - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA ADDETTA ALLE PULIZIE PER LAVORO PRESSO RESORT SUL GOLFO DI MARINELLA.

-------------------------------------------------------------------------------

AIUTO CUOCO

PROV.OT - CERCASI PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA 1 ADDETTA ALLA PREPARAZIONE DI PANINI - PIATTI FREDDI PER LAVORO PRESSO CHIOSCO BAR SULLA SPIAGGIA ZONA PORTISCO.

NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.

SI RICERCA PERSONALE VOLENTEROSO E MOTIVATO, MAX 30 ANNI ANCHE SENZA ESPERIENZA PURCHÉ DESIDEROSO DI IMPARARE, SOLO AUTOMUNITI.



SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 AIUTO CUOCO.

OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.



GOLFO ARANCI - STABILIMETO BALNEARE BAR/RISTORANTE "BAYA DEL SOL" SITO IN GOLFO ARANCI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 AIUTO CUOCO POSSIBILMENTE DELLA ZONA.



ALGHERO - PER IMMINENTE NUOVA APERTURA DI UN LOCALE NEL CENTRO DI ALGHERO, SELEZIONIAMO AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI.

SI RICHIEDE DINAMICITÀ, PROFESSIONALITÀ E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER IL PERSONALE DI SALA.

È DATA PRECEDENZA A RESIDENTI IN ZONA E A CHI POSSIEDE ESPERIENZA NEI SETTORI SPECIFICATI.



SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 AIUTO CUOCO.

OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.

-------------------------------------------------------------------------------

AIUTO PIZZAIOLO

PROV.OT - CERCASI AIUTO PIZZAIOLO.

POSSIBILITA' DI LAVORO ANNUALE.

-------------------------------------------------------------------------------

ASSISTENTE COLONIE ESTIVE

BUDONI - VILLAGGIO TURISTICO SITUATO IN ZONA BUDONI CERCA RAGAZZI E RAGAZZE TRA I 19 E I 40 ANNI PER LAVORO DI ASSISTENTI DI COLONIE CON BAMBINI E ADOLESCENTI.

-------------------------------------------------------------------------------

BAGNINO

AGLIENTU - STABILIMENTO BALNEARE DI RENA MAJORE CERCA 2 ASSISTENTI BAGNANTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.

PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE.

REQUISITI RICHIESTI:

- BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO;

- BLS-D;

- BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO;

- SERIETÀ, PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ;

POSSIBILMENTE CON ESPERIENZA COMPROVATA NEL SETTORE.



AGLIENTU - STABILIMENTO BALNEARE DI RENA MAJORE CERCA 1 ASSISTENTE BAGNANTE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.

PERIODO LUGLIO E AGOSTO.

REQUISITI RICHIESTI:

- BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO;

- BLS-D;

- BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO;

- SERIETÀ, PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ;

POSSIBILMENTE CON ESPERIENZA COMPROVATA NEL SETTORE.



PROV.OT - CERCASI PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA 1 BAGNINO/A (CON BREVETTO) PER CHIOSCO BAR SULLA SPIAGGIA ZONA PORTISCO.

NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.

SI RICERCA PERSONALE VOLENTEROSO E MOTIVATO, MAX 30 ANNI ANCHE SENZA ESPERIENZA PURCHÉ DESIDEROSO DI IMPARARE, SOLO AUTOMUNITI.

-------------------------------------------------------------------------------

BANCONIERE

PROV.OT - CERCASI RAGAZZA DAI 25 AI 35 ANNI PER LAVORO STAGIONALE CHE POTREBBE EVOLVERSI IN LAVORO ANNUALE DA SVOLGERSI IN GELATERIA DI OLBIA. RICHIESTA ESPERIENZA BAR/CAFFETTERIA. ASTENERSI CHI HA PROBLEMI DI ORARI PERCHÉ IL TURNO È SERALE/NOTTURNO.

NON OFFRIAMO ALLOGGIO.



ORISTANO - PIZZERIA RICERCA BANCONIERA (NON FUMATRICE) DA INSERIRE MEDIANTE TIROCINIO FORMATIVO.



SAN TEODORO - CERCASI BANCONIERE/CAMERIERE PER STAGIONE ESTIVA 2018 IN CAFFETTERIA A SAN TEODORO.

TURNI A ROTAZIONE.

SI RICHIEDE ESPERIENZA, BELLA PRESENZA, CONOSCENZA DI LINGUA INGLESE.

NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.



VILLASIMIUS - IL BAR TOMA TOMA PRESENTER A VILLASIMIUS RICERCA BANCONIERA PER LA STAGIONE ESTIVA.

-------------------------------------------------------------------------------

BARISTA

OLBIA - CERCASI BARISTA DI BELLA PRESENZA PER LAVORO PRESSO BAR A BUDONI.

CABRAS - BAR A CABRAS RICERCA N'1 BARISTA.

IL CANDIDATO DOVRÀ AVER MATURATO UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE. SI OCCUPERÀ DI:

ACCOGLIERE LA CLIENTELA DEL BAR, PREPARARE E SVOLGE REIL SERVIZIO DI CAFFÈ, BEVANDE SEMPLICI O COMPOSTE (COCKTAIL), DI SERVIRE LA CLIENTELA AL BANCO O AL TAVOLO. SVOLGE LA PULIZIA DELLE ATTREZZATURE PROPRIE DEL BAR.



ARBOREA - CERCASI BARISTA PER LAVORO PRESSO BAR DI NUOVA APERTURA AD ARBOREA.

SI RICHIEDE RESIDENZA IN ZONA E BELLA PRESENZA.



SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 BARISTA.

OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.



ORISTANO - CHERIE CAFE' BAR PRESENTE A ORISTANO RICERCA UNA BARISTA (DONNA) (ANCHE TIROCINANTE). SI RICHIEDE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI E MINIMA ESPERIENZA.



SAN TEODORO - BAR CAFFETTERIA A SAN TEODORO CERCA BARISTA PER STAGIONE ESTIVA 2018 CON UN MINIMO DI ESPERIENZA A PARTIRE DAL 20 APRILE. TURNI E ORE DA CONCORDARE. BELLA PRESENZA, FIGURA FEMMINILE, ETÀ MINIMA 20 ANNI, MASSIMA 40. SERIETÀ E BUONE CAPACITÀ NELLA GESTIONE RAPPORTI INTERPERSONALI.



SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 BARISTA.

OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.

-------------------------------------------------------------------------------

CAMERIERE

STINTINO - RISTORANTE DI STINTINO RICERCA PER STAGIONE ESTIVA CAMERIERI DI SALA



ORISTANO - EOLO FOOD&DRINKS, LOCALE SITO IN TORREGRANDE, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DUE RAGAZZE PER COMPLETAMENTO STAFF. I REQUISITI RICHIESTI SONO ESPERIENZA

PREGRESSA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE , ABILITÀ SIA DIETRO IL BANCO CHE IN SALA, BELLA PRESENZA, SIMPATIA, DINAMICITÀ, FLESSIBILITÀ E PUNTUALITÀ, AUTO PROPRIA E RESIDENZA ESCLUSIVAMENTE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO.

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PRIVE DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI.

NON SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



LOIRI PORTO SAN PAOLO - GELATERIA DI PORTO SAN PAOLO-SARDEGNA, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CAMERIERA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018, CON I SEGUENTI REQUISITI: DONNA DI ETÀ 22/28 ANNI CON MINIMO DI 3 ANNI DI ESPERIENZA. DIPLOMA DI MATURITÀ.



PROV.OT - PER APERTURA STRUTTURA ALBERGHIERA LEADING HOTELS OF THE WORLD IN COSTA SMERALDA, SI CERCANO DIVERSE FIGURE DI CAMERIERE AI PIANI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 (DA FINE APRILE / PRIMI DI MAGGIO FINO A OTTOBRE) OLTRE AL SORRISO, L'ETICA E IL BUON UMORE SONO RICHIESTI:

- ESPERIENZA IN HOTEL 4/5 STELLE

- DISPONIBILITÀ A LAVORARE IL FINE SETTIMANA

- TEAM SPIRIT

- VOGLIA DI CRESCERE E DI FARE CRESCERE

- PASSIONE

- LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E/O DEGLI STANDARDS LEADING HOTELS OF THE WORLD SAREBBE UN VANTAGGIO



ORISTANO - RISTORANTE CERCA PERSONALE DA INSERIRE NEL PROPRIO STAFF DI SALA.

REQUISITO FONDAMENTALE PASSIONE E VOGLIA DI CRESCERE.



PALAU - STRUTTURA TURISTICA PRESENTE NELLA ZONA DI PALAU RICERCA CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA.

SONO RICHIESTE REFERENZE E BUONA CONOSCENZA DELL'INGLESE.



VALLEDORIA - RISTORANTE IN ZONA VALLEDORIA (SS), RICERCA CAMERIERI/E PER LA STAGIONE ESTIVA. SI RICHIEDE COMPROVATA ESPERIENZA, CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM, CORTESIA E ASPETTO CURATO. ASTENERSI PERDITEMPO.

LA RICHIESTA È RIVOLTA AD ENTRAMBI I SESSI.



SAN VERO MILIS - CERCASI PERSONALE SALA BAR CON ESPERIENZA PER LAVORO PRESSO LA TRATTORIA "MAESTRALE" PRESENTE IN ZONA S'ANEA SCOADA - MARINA DI SAN VERO MILIS.



OLBIA -CERCASI CAMERIERE CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.



GOLFO ARANCI - STABILIMETO BALNEARE BAR/RISTORANTE "BAYA DEL SOL" SITO IN GOLFO ARANCI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2 CAMERIERI/E POSSIBILMENTE DELLA ZONA.



VILLASIMIUS - IL BAR TOMA TOMA PRESENTER A VILLASIMIUS RICERCA CAMERIERA PER LA STAGIONE ESTIVA.



CAGLIARI - RISTORANTE PRESENTE A CAGLIARI RICERCA CAMERIERA PART-TIME.



VILLASIMIUS - L'HOTEL DELL'ANCORA DI VILLASIMIUS, SELEZIONA PERSONALE DI SALA (CON ESPERIENZA) PER LA STAGIONE ESTIVA.

-------------------------------------------------------------------------------

CHEF DI CUCINA

MURAVERA - NOTA STRUTTURA TURISTICA A COSTA REI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CHEF DI CUCINA.

-------------------------------------------------------------------------------

COMMIS DI CUCINA

PROV.OT - PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 RICERCHIAMO UN AIUTO CUOCO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- CAPACITÀ DI LAVORO IN UN TEAM;

- RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO APPROPRIATO DEGLI ALIMENTI E DEI MATERIALI DI LAVORO;

- RESPONSABILITÀ DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE;

- GARANZIA IN AUTONOMIA DI UNA MISE EN PLACE PROFESSIONALE;

-------------------------------------------------------------------------------

COMMIS DI SALA

SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 COMMIS DI SALA.

OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.



SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 COMMIS DI SALA.

OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.

-------------------------------------------------------------------------------

CUOCO

PALAU - RINOMATO HOTEL RESIDENCE DI PALAU RICERCA PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA VALIDO CAPO PARTITA AI SECONDI DAI PRIMI DI GIUGNO A SETTEMBRE.

SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.



BUDONI - RISTORANTE PIZZERIA NELLE VICINANZE DI PORTO CERVO CERCA URGENTEMENTE PER LA STAGIONE ESTIVA 1 CUOCO CAPO PARTITA CON PROVATA ESPERIENZA.

SI OFFRE CONTRATTO FULL TIME FINO AL 30 SETTEMBRE CON INIZIO IMMEDIATO, VITTO E ALLOGGIO.



LA MADDALENA - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA CUOCO CAPO PARTITA ESPERTO E DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI.

SI OFFRE L'ALLOGGIO.



SINISCOLA - RISTORANTE LA MAISON PRESENTE A LA CALETTA (SINISCOLA) RICERCA CUOCO CON ESPERIENZA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.



PALAU - RINOMATO HOTEL RESIDENCE DI PALAU RICERCA PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA VALIDO CAPO PARTITA AI SECONDI DAI PRIMI DI GIUGNO A SETTEMBRE, VITTO E ALLOGGIO COMPRESO.



PROV.OT - PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 SI RICERCA UN CAPO PARTITA IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- ESPERIENZA PROFESSIONALE IN RISTORANTI/STRUTTURE RICETTIVE CON CUCINA GOURMET;

- CAPACITÀ' DI LAVORO IN UN TEAM;

- CONOSCENZA DELLE NORME IGIENICO SANITARIE;

- PROFESSIONALITÀ, PRECISIONE, CURA E ATTENZIONE AL DETTAGLIO;

- ETÀ: COMPRESA TRA I 25 E I 35 ANNI.

IL CANDIDATO IDEALE DOVRÀ:

- ESSERE DA SUPPORTO ALL' EXECUTIVE CHEF CON LA STESURA DI ORDINI E GESTIONE DEL MAGAZZINO;

- GESTIRE IL REPARTO CUCINA IN ASSENZA DELL'EXECUTIVE CHEF.



PROV.OT - CERCASI UN CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA ITALIANA E SARDA PER NUOVA APERTURA RISTORANTI/BISTRÒ/WINE BAR.

REQUISITI RICHIESTI: OTTIMA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO, CAPACITÀ A FARE SQUADRA, TRASFERIMENTI ESTERO, REGNO UNITO.



PROV.OT - AGRITURISMO RICERCA UN/A CUOCO/A PER LA STAGIONE ESTIVA.



VILLASIMIUS - BAR, RISTORANTE SITO A VILLASIMIUS È ALLA RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DI N°1 CUOCO/A UNICO, IN GRADO DI SAPERSI ORGANIZZARE E GESTIRE LA CUCINA .



BADESI -AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 1 CUOCO/PIZZAIOLO.

MANSIONE RICHIESTA: SAPER SVOLGERE LE MANSIONI DI CUOCO CON ESPERIENZA ANCHE DI PIZZAIOLO

REQUISITI INDISPENSABILI:

- ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA DI ALMENO 10 ANNI

- ESPERIENZA NELLA PREPARAZIONE DI PIATTI TIPICI DELLA CUCINA TEDESCA

- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA

- POSSESSO DELLA PATENTE B

REQUISITI PREFERIBILI:

- DOMICILIATA/O NEL COMUNE DI BADESI O COMUNI LIMITROFI

NON SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO



ALGHERO - RISTORANTE AD ALGHERO RICERCA PER IMMINENTE APERTURA A SASSARI CUOCO.



STINTINO - NOTO RISTORANTE PRESENTE A STINTINO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 CUOCO CAPO PARTITA AI PRIMI E 1 CUOCO CAPO PARTITA AI SECONDI.

-------------------------------------------------------------------------------

LAVAPIATTI

SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 LAVAPIATTI.

OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE