Offerte di lavoro in Sardegna per la stagione estiva 2018
Un servizio offerto gratuitamente da "Informacittadino" del Comune di Ottana e da Sardegna Live
Di: Redazione Sardegna Live
OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO
366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it
Il servizio è GRATUITO
ADDETTO AL RICEVIMENTO
ARBOREA - LA STRUTTURA TURISTICA TIR.SO S.C.C. AD ARBOREA RICERCA LA STAGIONE ESTIVA 2018 DA APRILE A SETTEMBRE TIROCINANTE PER ADDETTO/A ALLA RECEPTION: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA OSPITI, GESTIONE PRENOTAZIONI E RECEPTION.
REQUISITI RICHIESTI SONO: ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI, ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL LAVORO IN TEAM, FLESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI ANCHE SPEZZATI.
NO VITTO E ALLOGGIO, VIENE DATA PREFERENZA A CANDIDATI DEL POSTO
ARBOREA -STRUTTURA TURISTICA AD ARBOREA RICERCA PER LA STAGIONE 2018 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO DI MADRE LINGUA RUSSA O OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA RUSSA.
REQUISITI RICHIESTI SONO: CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI, BUONA GESTIONE DELLO STRESS, ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL LAVORO IN TEAM, FLESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI ANCHE SPEZZATI.
PALAU - PICCOLA STRUTTURA RICETTIVA SITUATA IN ZONA PALAU, CERCA PER IL PERIODO ESTIVO UN ADETTO/A A RICEVIMENTO.
REQUISITI ESSENZIALI:
AUTOMUNITO
INGLESE FLUENTE
RESIDENTE IN ZONA (NON ALLOGGIO)
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ADDETTO ALLE PULIZIE
GOLFO ARANCI - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA ADDETTA ALLE PULIZIE PER LAVORO PRESSO RESORT SUL GOLFO DI MARINELLA.
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AIUTO CUOCO
PROV.OT - CERCASI PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA 1 ADDETTA ALLA PREPARAZIONE DI PANINI - PIATTI FREDDI PER LAVORO PRESSO CHIOSCO BAR SULLA SPIAGGIA ZONA PORTISCO.
NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.
SI RICERCA PERSONALE VOLENTEROSO E MOTIVATO, MAX 30 ANNI ANCHE SENZA ESPERIENZA PURCHÉ DESIDEROSO DI IMPARARE, SOLO AUTOMUNITI.
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 AIUTO CUOCO.
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.
GOLFO ARANCI - STABILIMETO BALNEARE BAR/RISTORANTE "BAYA DEL SOL" SITO IN GOLFO ARANCI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 AIUTO CUOCO POSSIBILMENTE DELLA ZONA.
ALGHERO - PER IMMINENTE NUOVA APERTURA DI UN LOCALE NEL CENTRO DI ALGHERO, SELEZIONIAMO AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI.
SI RICHIEDE DINAMICITÀ, PROFESSIONALITÀ E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER IL PERSONALE DI SALA.
È DATA PRECEDENZA A RESIDENTI IN ZONA E A CHI POSSIEDE ESPERIENZA NEI SETTORI SPECIFICATI.
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 AIUTO CUOCO.
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.
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AIUTO PIZZAIOLO
PROV.OT - CERCASI AIUTO PIZZAIOLO.
POSSIBILITA' DI LAVORO ANNUALE.
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ASSISTENTE COLONIE ESTIVE
BUDONI - VILLAGGIO TURISTICO SITUATO IN ZONA BUDONI CERCA RAGAZZI E RAGAZZE TRA I 19 E I 40 ANNI PER LAVORO DI ASSISTENTI DI COLONIE CON BAMBINI E ADOLESCENTI.
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BAGNINO
AGLIENTU - STABILIMENTO BALNEARE DI RENA MAJORE CERCA 2 ASSISTENTI BAGNANTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.
PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE.
REQUISITI RICHIESTI:
- BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO;
- BLS-D;
- BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO;
- SERIETÀ, PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ;
POSSIBILMENTE CON ESPERIENZA COMPROVATA NEL SETTORE.
AGLIENTU - STABILIMENTO BALNEARE DI RENA MAJORE CERCA 1 ASSISTENTE BAGNANTE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018.
PERIODO LUGLIO E AGOSTO.
REQUISITI RICHIESTI:
- BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO;
- BLS-D;
- BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO;
- SERIETÀ, PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ;
POSSIBILMENTE CON ESPERIENZA COMPROVATA NEL SETTORE.
PROV.OT - CERCASI PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA 1 BAGNINO/A (CON BREVETTO) PER CHIOSCO BAR SULLA SPIAGGIA ZONA PORTISCO.
NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.
SI RICERCA PERSONALE VOLENTEROSO E MOTIVATO, MAX 30 ANNI ANCHE SENZA ESPERIENZA PURCHÉ DESIDEROSO DI IMPARARE, SOLO AUTOMUNITI.
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BANCONIERE
PROV.OT - CERCASI RAGAZZA DAI 25 AI 35 ANNI PER LAVORO STAGIONALE CHE POTREBBE EVOLVERSI IN LAVORO ANNUALE DA SVOLGERSI IN GELATERIA DI OLBIA. RICHIESTA ESPERIENZA BAR/CAFFETTERIA. ASTENERSI CHI HA PROBLEMI DI ORARI PERCHÉ IL TURNO È SERALE/NOTTURNO.
NON OFFRIAMO ALLOGGIO.
ORISTANO - PIZZERIA RICERCA BANCONIERA (NON FUMATRICE) DA INSERIRE MEDIANTE TIROCINIO FORMATIVO.
SAN TEODORO - CERCASI BANCONIERE/CAMERIERE PER STAGIONE ESTIVA 2018 IN CAFFETTERIA A SAN TEODORO.
TURNI A ROTAZIONE.
SI RICHIEDE ESPERIENZA, BELLA PRESENZA, CONOSCENZA DI LINGUA INGLESE.
NON SI OFFRE L'ALLOGGIO.
VILLASIMIUS - IL BAR TOMA TOMA PRESENTER A VILLASIMIUS RICERCA BANCONIERA PER LA STAGIONE ESTIVA.
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BARISTA
OLBIA - CERCASI BARISTA DI BELLA PRESENZA PER LAVORO PRESSO BAR A BUDONI.
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO SOPRA INDICATO.
IL CANDIDATO IDEALE SI PRESENTA CON I SEGUENTI REQUISITI:
- QUALIFICA DI ELETTRICISTA;
- ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ALMENO TRE ANNI;
- DISPONIBILITÀ IMMEDIATA.
SI OFFRE:
- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE;
- ORARIO DI LAVORO FULL TIME.
CABRAS - BAR A CABRAS RICERCA N'1 BARISTA.
IL CANDIDATO DOVRÀ AVER MATURATO UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE. SI OCCUPERÀ DI:
ACCOGLIERE LA CLIENTELA DEL BAR, PREPARARE E SVOLGE REIL SERVIZIO DI CAFFÈ, BEVANDE SEMPLICI O COMPOSTE (COCKTAIL), DI SERVIRE LA CLIENTELA AL BANCO O AL TAVOLO. SVOLGE LA PULIZIA DELLE ATTREZZATURE PROPRIE DEL BAR.
ARBOREA - CERCASI BARISTA PER LAVORO PRESSO BAR DI NUOVA APERTURA AD ARBOREA.
SI RICHIEDE RESIDENZA IN ZONA E BELLA PRESENZA.
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 BARISTA.
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.
ORISTANO - CHERIE CAFE' BAR PRESENTE A ORISTANO RICERCA UNA BARISTA (DONNA) (ANCHE TIROCINANTE). SI RICHIEDE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI E MINIMA ESPERIENZA.
SAN TEODORO - BAR CAFFETTERIA A SAN TEODORO CERCA BARISTA PER STAGIONE ESTIVA 2018 CON UN MINIMO DI ESPERIENZA A PARTIRE DAL 20 APRILE. TURNI E ORE DA CONCORDARE. BELLA PRESENZA, FIGURA FEMMINILE, ETÀ MINIMA 20 ANNI, MASSIMA 40. SERIETÀ E BUONE CAPACITÀ NELLA GESTIONE RAPPORTI INTERPERSONALI.
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 BARISTA.
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.
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CAMERIERE
STINTINO - RISTORANTE DI STINTINO RICERCA PER STAGIONE ESTIVA CAMERIERI DI SALA
ORISTANO - EOLO FOOD&DRINKS, LOCALE SITO IN TORREGRANDE, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DUE RAGAZZE PER COMPLETAMENTO STAFF. I REQUISITI RICHIESTI SONO ESPERIENZA
PREGRESSA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE , ABILITÀ SIA DIETRO IL BANCO CHE IN SALA, BELLA PRESENZA, SIMPATIA, DINAMICITÀ, FLESSIBILITÀ E PUNTUALITÀ, AUTO PROPRIA E RESIDENZA ESCLUSIVAMENTE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PRIVE DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI.
NON SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.
LOIRI PORTO SAN PAOLO - GELATERIA DI PORTO SAN PAOLO-SARDEGNA, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CAMERIERA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018, CON I SEGUENTI REQUISITI: DONNA DI ETÀ 22/28 ANNI CON MINIMO DI 3 ANNI DI ESPERIENZA. DIPLOMA DI MATURITÀ.
PROV.OT - PER APERTURA STRUTTURA ALBERGHIERA LEADING HOTELS OF THE WORLD IN COSTA SMERALDA, SI CERCANO DIVERSE FIGURE DI CAMERIERE AI PIANI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 (DA FINE APRILE / PRIMI DI MAGGIO FINO A OTTOBRE) OLTRE AL SORRISO, L'ETICA E IL BUON UMORE SONO RICHIESTI:
- ESPERIENZA IN HOTEL 4/5 STELLE
- DISPONIBILITÀ A LAVORARE IL FINE SETTIMANA
- TEAM SPIRIT
- VOGLIA DI CRESCERE E DI FARE CRESCERE
- PASSIONE
- LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E/O DEGLI STANDARDS LEADING HOTELS OF THE WORLD SAREBBE UN VANTAGGIO
ORISTANO - RISTORANTE CERCA PERSONALE DA INSERIRE NEL PROPRIO STAFF DI SALA.
REQUISITO FONDAMENTALE PASSIONE E VOGLIA DI CRESCERE.
PALAU - STRUTTURA TURISTICA PRESENTE NELLA ZONA DI PALAU RICERCA CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA.
SONO RICHIESTE REFERENZE E BUONA CONOSCENZA DELL'INGLESE.
VALLEDORIA - RISTORANTE IN ZONA VALLEDORIA (SS), RICERCA CAMERIERI/E PER LA STAGIONE ESTIVA. SI RICHIEDE COMPROVATA ESPERIENZA, CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM, CORTESIA E ASPETTO CURATO. ASTENERSI PERDITEMPO.
LA RICHIESTA È RIVOLTA AD ENTRAMBI I SESSI.
SAN VERO MILIS - CERCASI PERSONALE SALA BAR CON ESPERIENZA PER LAVORO PRESSO LA TRATTORIA "MAESTRALE" PRESENTE IN ZONA S'ANEA SCOADA - MARINA DI SAN VERO MILIS.
OLBIA -CERCASI CAMERIERE CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.
GOLFO ARANCI - STABILIMETO BALNEARE BAR/RISTORANTE "BAYA DEL SOL" SITO IN GOLFO ARANCI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2 CAMERIERI/E POSSIBILMENTE DELLA ZONA.
VILLASIMIUS - IL BAR TOMA TOMA PRESENTER A VILLASIMIUS RICERCA CAMERIERA PER LA STAGIONE ESTIVA.
CAGLIARI - RISTORANTE PRESENTE A CAGLIARI RICERCA CAMERIERA PART-TIME.
VILLASIMIUS - L'HOTEL DELL'ANCORA DI VILLASIMIUS, SELEZIONA PERSONALE DI SALA (CON ESPERIENZA) PER LA STAGIONE ESTIVA.
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CHEF DI CUCINA
MURAVERA - NOTA STRUTTURA TURISTICA A COSTA REI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CHEF DI CUCINA.
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COMMIS DI CUCINA
PROV.OT - PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 RICERCHIAMO UN AIUTO CUOCO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
- CAPACITÀ DI LAVORO IN UN TEAM;
- RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO APPROPRIATO DEGLI ALIMENTI E DEI MATERIALI DI LAVORO;
- RESPONSABILITÀ DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE;
- GARANZIA IN AUTONOMIA DI UNA MISE EN PLACE PROFESSIONALE;
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COMMIS DI SALA
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 COMMIS DI SALA.
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 COMMIS DI SALA.
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE.
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CUOCO
PALAU - RINOMATO HOTEL RESIDENCE DI PALAU RICERCA PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA VALIDO CAPO PARTITA AI SECONDI DAI PRIMI DI GIUGNO A SETTEMBRE.
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO.
BUDONI - RISTORANTE PIZZERIA NELLE VICINANZE DI PORTO CERVO CERCA URGENTEMENTE PER LA STAGIONE ESTIVA 1 CUOCO CAPO PARTITA CON PROVATA ESPERIENZA.
SI OFFRE CONTRATTO FULL TIME FINO AL 30 SETTEMBRE CON INIZIO IMMEDIATO, VITTO E ALLOGGIO.
LA MADDALENA - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA CUOCO CAPO PARTITA ESPERTO E DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI.
SI OFFRE L'ALLOGGIO.
SINISCOLA - RISTORANTE LA MAISON PRESENTE A LA CALETTA (SINISCOLA) RICERCA CUOCO CON ESPERIENZA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA.
PALAU - RINOMATO HOTEL RESIDENCE DI PALAU RICERCA PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA VALIDO CAPO PARTITA AI SECONDI DAI PRIMI DI GIUGNO A SETTEMBRE, VITTO E ALLOGGIO COMPRESO.
PROV.OT - PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 SI RICERCA UN CAPO PARTITA IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
- ESPERIENZA PROFESSIONALE IN RISTORANTI/STRUTTURE RICETTIVE CON CUCINA GOURMET;
- CAPACITÀ' DI LAVORO IN UN TEAM;
- CONOSCENZA DELLE NORME IGIENICO SANITARIE;
- PROFESSIONALITÀ, PRECISIONE, CURA E ATTENZIONE AL DETTAGLIO;
- ETÀ: COMPRESA TRA I 25 E I 35 ANNI.
IL CANDIDATO IDEALE DOVRÀ:
- ESSERE DA SUPPORTO ALL' EXECUTIVE CHEF CON LA STESURA DI ORDINI E GESTIONE DEL MAGAZZINO;
- GESTIRE IL REPARTO CUCINA IN ASSENZA DELL'EXECUTIVE CHEF.
PROV.OT - CERCASI UN CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA ITALIANA E SARDA PER NUOVA APERTURA RISTORANTI/BISTRÒ/WINE BAR.
REQUISITI RICHIESTI: OTTIMA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO, CAPACITÀ A FARE SQUADRA, TRASFERIMENTI ESTERO, REGNO UNITO.
PROV.OT - AGRITURISMO RICERCA UN/A CUOCO/A PER LA STAGIONE ESTIVA.
VILLASIMIUS - BAR, RISTORANTE SITO A VILLASIMIUS È ALLA RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DI N°1 CUOCO/A UNICO, IN GRADO DI SAPERSI ORGANIZZARE E GESTIRE LA CUCINA .
BADESI -AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 1 CUOCO/PIZZAIOLO.
MANSIONE RICHIESTA: SAPER SVOLGERE LE MANSIONI DI CUOCO CON ESPERIENZA ANCHE DI PIZZAIOLO
REQUISITI INDISPENSABILI:
- ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA DI ALMENO 10 ANNI
- ESPERIENZA NELLA PREPARAZIONE DI PIATTI TIPICI DELLA CUCINA TEDESCA
- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA
- POSSESSO DELLA PATENTE B
REQUISITI PREFERIBILI:
- DOMICILIATA/O NEL COMUNE DI BADESI O COMUNI LIMITROFI
NON SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO
ALGHERO - RISTORANTE AD ALGHERO RICERCA PER IMMINENTE APERTURA A SASSARI CUOCO.
STINTINO - NOTO RISTORANTE PRESENTE A STINTINO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 CUOCO CAPO PARTITA AI PRIMI E 1 CUOCO CAPO PARTITA AI SECONDI.
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LAVAPIATTI
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 LAVAPIATTI.
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE