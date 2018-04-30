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Cagliari

Offerte di lavoro in Sardegna per la stagione estiva 2018

Un servizio offerto gratuitamente da "Informacittadino" del Comune di Ottana e da Sardegna Live

Offerte di lavoro in Sardegna per la stagione estiva 2018

Di: Redazione Sardegna Live


﻿OFFERTE DI LAVORO IN SARDEGNA 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTATTO CHIAMARE IL NUMERO 

366 72 05 050 - o scrivere all'indirizzo mail ig.ottana@studioprogetto2.it 

Il servizio è GRATUITO

 ADDETTO AL RICEVIMENTO 

ARBOREA - LA STRUTTURA TURISTICA TIR.SO S.C.C. AD ARBOREA RICERCA LA STAGIONE ESTIVA 2018 DA APRILE A SETTEMBRE TIROCINANTE PER ADDETTO/A ALLA RECEPTION: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA OSPITI, GESTIONE PRENOTAZIONI E RECEPTION. 
REQUISITI RICHIESTI SONO: ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI, CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI, ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL LAVORO IN TEAM, FLESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI ANCHE SPEZZATI. 
NO VITTO E ALLOGGIO, VIENE DATA PREFERENZA A CANDIDATI DEL POSTO 

ARBOREA -STRUTTURA TURISTICA AD ARBOREA RICERCA PER LA STAGIONE 2018 ADDETTO/A AL RICEVIMENTO DI MADRE LINGUA RUSSA O OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA RUSSA. 
REQUISITI RICHIESTI SONO: CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI, BUONA GESTIONE DELLO STRESS, ATTITUDINE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E AL LAVORO IN TEAM, FLESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ A LAVORARE SU TURNI ANCHE SPEZZATI. 

PALAU - PICCOLA STRUTTURA RICETTIVA SITUATA IN ZONA PALAU, CERCA PER IL PERIODO ESTIVO UN ADETTO/A A RICEVIMENTO. 
REQUISITI ESSENZIALI: 
AUTOMUNITO 
INGLESE FLUENTE 
RESIDENTE IN ZONA (NON ALLOGGIO) 
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ADDETTO ALLE PULIZIE 
GOLFO ARANCI - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA ADDETTA ALLE PULIZIE PER LAVORO PRESSO RESORT SUL GOLFO DI MARINELLA. 
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AIUTO CUOCO 
PROV.OT - CERCASI PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA 1 ADDETTA ALLA PREPARAZIONE DI PANINI - PIATTI FREDDI PER LAVORO PRESSO CHIOSCO BAR SULLA SPIAGGIA ZONA PORTISCO. 
NON SI OFFRE L'ALLOGGIO. 
SI RICERCA PERSONALE VOLENTEROSO E MOTIVATO, MAX 30 ANNI ANCHE SENZA ESPERIENZA PURCHÉ DESIDEROSO DI IMPARARE, SOLO AUTOMUNITI. 

SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 AIUTO CUOCO. 
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE. 

GOLFO ARANCI - STABILIMETO BALNEARE BAR/RISTORANTE "BAYA DEL SOL" SITO IN GOLFO ARANCI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 AIUTO CUOCO POSSIBILMENTE DELLA ZONA. 

ALGHERO - PER IMMINENTE NUOVA APERTURA DI UN LOCALE NEL CENTRO DI ALGHERO, SELEZIONIAMO AIUTO CUOCO/LAVAPIATTI. 
SI RICHIEDE DINAMICITÀ, PROFESSIONALITÀ E CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER IL PERSONALE DI SALA. 
È DATA PRECEDENZA A RESIDENTI IN ZONA E A CHI POSSIEDE ESPERIENZA NEI SETTORI SPECIFICATI. 

SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 AIUTO CUOCO. 
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE. 
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AIUTO PIZZAIOLO 
PROV.OT - CERCASI AIUTO PIZZAIOLO. 
POSSIBILITA' DI LAVORO ANNUALE. 
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ASSISTENTE COLONIE ESTIVE 
BUDONI - VILLAGGIO TURISTICO SITUATO IN ZONA BUDONI CERCA RAGAZZI E RAGAZZE TRA I 19 E I 40 ANNI PER LAVORO DI ASSISTENTI DI COLONIE CON BAMBINI E ADOLESCENTI. 
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BAGNINO 
AGLIENTU - STABILIMENTO BALNEARE DI RENA MAJORE CERCA 2 ASSISTENTI BAGNANTI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018. 
PERIODO DA GIUGNO A SETTEMBRE. 
REQUISITI RICHIESTI: 
- BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO; 
- BLS-D; 
- BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO; 
- SERIETÀ, PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ; 
POSSIBILMENTE CON ESPERIENZA COMPROVATA NEL SETTORE. 

AGLIENTU - STABILIMENTO BALNEARE DI RENA MAJORE CERCA 1 ASSISTENTE BAGNANTE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018. 
PERIODO LUGLIO E AGOSTO. 
REQUISITI RICHIESTI: 
- BREVETTO BAGNINO DI SALVATAGGIO; 
- BLS-D; 
- BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO; 
- SERIETÀ, PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ; 
POSSIBILMENTE CON ESPERIENZA COMPROVATA NEL SETTORE. 

PROV.OT -  CERCASI PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA 1 BAGNINO/A (CON BREVETTO) PER CHIOSCO BAR SULLA SPIAGGIA ZONA PORTISCO. 
NON SI OFFRE L'ALLOGGIO. 
SI RICERCA PERSONALE VOLENTEROSO E MOTIVATO, MAX 30 ANNI ANCHE SENZA ESPERIENZA PURCHÉ DESIDEROSO DI IMPARARE, SOLO AUTOMUNITI. 
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BANCONIERE
PROV.OT - CERCASI RAGAZZA DAI 25 AI 35 ANNI PER LAVORO STAGIONALE CHE POTREBBE EVOLVERSI IN LAVORO ANNUALE DA SVOLGERSI IN GELATERIA DI OLBIA. RICHIESTA ESPERIENZA BAR/CAFFETTERIA. ASTENERSI CHI HA PROBLEMI DI ORARI PERCHÉ IL TURNO È SERALE/NOTTURNO.
NON OFFRIAMO ALLOGGIO. 

ORISTANO - PIZZERIA RICERCA BANCONIERA (NON FUMATRICE) DA INSERIRE MEDIANTE TIROCINIO FORMATIVO. 

SAN TEODORO - CERCASI BANCONIERE/CAMERIERE PER STAGIONE ESTIVA 2018 IN CAFFETTERIA A SAN TEODORO. 
TURNI A ROTAZIONE. 
SI RICHIEDE ESPERIENZA, BELLA PRESENZA, CONOSCENZA DI LINGUA INGLESE. 
NON SI OFFRE L'ALLOGGIO. 

VILLASIMIUS - IL BAR TOMA TOMA PRESENTER A VILLASIMIUS RICERCA BANCONIERA PER LA STAGIONE ESTIVA. 
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BARISTA 
OLBIA - CERCASI BARISTA DI BELLA PRESENZA PER LAVORO PRESSO BAR A BUDONI. 
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL NUMERO SOPRA INDICATO. 
IL CANDIDATO IDEALE SI PRESENTA CON I SEGUENTI REQUISITI: 
- QUALIFICA DI ELETTRICISTA; 
- ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI ALMENO TRE ANNI; 
- DISPONIBILITÀ IMMEDIATA. 
SI OFFRE: 
- CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN SOMMINISTRAZIONE; 
- ORARIO DI LAVORO FULL TIME. 

CABRAS -  BAR A CABRAS RICERCA N'1 BARISTA. 
IL CANDIDATO DOVRÀ AVER MATURATO UN MINIMO DI ESPERIENZA NEL SETTORE. SI OCCUPERÀ DI:
ACCOGLIERE LA CLIENTELA DEL BAR, PREPARARE E SVOLGE REIL SERVIZIO DI CAFFÈ, BEVANDE SEMPLICI O COMPOSTE (COCKTAIL), DI SERVIRE LA CLIENTELA AL BANCO O AL TAVOLO. SVOLGE LA PULIZIA DELLE ATTREZZATURE PROPRIE DEL BAR. 

ARBOREA - CERCASI BARISTA PER LAVORO PRESSO BAR DI NUOVA APERTURA AD ARBOREA. 
SI RICHIEDE RESIDENZA IN ZONA E BELLA PRESENZA. 

SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 BARISTA. 
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE. 

ORISTANO - CHERIE CAFE' BAR PRESENTE A ORISTANO RICERCA UNA BARISTA (DONNA) (ANCHE TIROCINANTE). SI RICHIEDE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI E MINIMA ESPERIENZA. 

SAN TEODORO - BAR CAFFETTERIA A SAN TEODORO CERCA BARISTA PER STAGIONE ESTIVA 2018 CON UN MINIMO DI ESPERIENZA A PARTIRE DAL 20 APRILE. TURNI E ORE DA CONCORDARE. BELLA PRESENZA, FIGURA FEMMINILE, ETÀ MINIMA 20 ANNI, MASSIMA 40. SERIETÀ E BUONE CAPACITÀ NELLA GESTIONE RAPPORTI INTERPERSONALI. 

SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 BARISTA. 
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE. 
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CAMERIERE 
STINTINO - RISTORANTE DI STINTINO RICERCA PER STAGIONE ESTIVA CAMERIERI DI SALA 

ORISTANO - EOLO FOOD&DRINKS, LOCALE SITO IN TORREGRANDE, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DUE RAGAZZE PER COMPLETAMENTO STAFF. I REQUISITI RICHIESTI SONO ESPERIENZA 
PREGRESSA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE , ABILITÀ SIA DIETRO IL BANCO CHE IN SALA, BELLA PRESENZA, SIMPATIA, DINAMICITÀ, FLESSIBILITÀ E PUNTUALITÀ, AUTO PROPRIA E RESIDENZA ESCLUSIVAMENTE NELLA PROVINCIA DI ORISTANO. 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE CANDIDATURE PRIVE DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI. 
NON SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO. 

LOIRI PORTO SAN PAOLO - GELATERIA DI PORTO SAN PAOLO-SARDEGNA, RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CAMERIERA PER LA STAGIONE ESTIVA 2018, CON I SEGUENTI REQUISITI: DONNA DI ETÀ 22/28 ANNI CON MINIMO DI 3 ANNI DI ESPERIENZA. DIPLOMA DI MATURITÀ. 

PROV.OT - PER APERTURA STRUTTURA ALBERGHIERA LEADING HOTELS OF THE WORLD IN COSTA SMERALDA, SI CERCANO DIVERSE FIGURE DI CAMERIERE AI PIANI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 (DA FINE APRILE / PRIMI DI MAGGIO FINO A OTTOBRE) OLTRE AL SORRISO, L'ETICA E IL BUON UMORE SONO RICHIESTI: 
- ESPERIENZA IN HOTEL 4/5 STELLE 
- DISPONIBILITÀ A LAVORARE IL FINE SETTIMANA 
- TEAM SPIRIT 
- VOGLIA DI CRESCERE E DI FARE CRESCERE 
- PASSIONE 
- LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E/O DEGLI STANDARDS LEADING HOTELS OF THE WORLD SAREBBE UN VANTAGGIO 

ORISTANO - RISTORANTE CERCA PERSONALE DA INSERIRE NEL PROPRIO STAFF DI SALA. 
REQUISITO FONDAMENTALE PASSIONE E VOGLIA DI CRESCERE. 

PALAU -  STRUTTURA TURISTICA PRESENTE NELLA ZONA DI PALAU RICERCA CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. 
SONO RICHIESTE REFERENZE E BUONA CONOSCENZA DELL'INGLESE. 

VALLEDORIA - RISTORANTE IN ZONA VALLEDORIA (SS), RICERCA CAMERIERI/E PER LA STAGIONE ESTIVA. SI RICHIEDE COMPROVATA ESPERIENZA, CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM, CORTESIA E ASPETTO CURATO. ASTENERSI PERDITEMPO. 
LA RICHIESTA È RIVOLTA AD ENTRAMBI I SESSI. 

SAN VERO MILIS - CERCASI PERSONALE SALA BAR CON ESPERIENZA PER LAVORO PRESSO LA TRATTORIA "MAESTRALE" PRESENTE IN ZONA S'ANEA SCOADA - MARINA DI SAN VERO MILIS. 

OLBIA -CERCASI CAMERIERE CON BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. 

GOLFO ARANCI - STABILIMETO BALNEARE BAR/RISTORANTE "BAYA DEL SOL" SITO IN GOLFO ARANCI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2 CAMERIERI/E POSSIBILMENTE DELLA ZONA. 

VILLASIMIUS - IL BAR TOMA TOMA PRESENTER A VILLASIMIUS RICERCA CAMERIERA PER LA STAGIONE ESTIVA. 

CAGLIARI -  RISTORANTE PRESENTE A CAGLIARI RICERCA CAMERIERA PART-TIME. 

VILLASIMIUS - L'HOTEL DELL'ANCORA DI VILLASIMIUS, SELEZIONA PERSONALE DI SALA (CON ESPERIENZA) PER LA STAGIONE ESTIVA. 
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CHEF DI CUCINA 
MURAVERA - NOTA STRUTTURA TURISTICA A COSTA REI CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA CHEF DI CUCINA. 
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COMMIS DI CUCINA 
PROV.OT - PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 RICERCHIAMO UN AIUTO CUOCO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
- CAPACITÀ DI LAVORO IN UN TEAM; 
- RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO APPROPRIATO DEGLI ALIMENTI E DEI MATERIALI DI LAVORO;
- RESPONSABILITÀ DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DI PRODUZIONE; 
- GARANZIA IN AUTONOMIA DI UNA MISE EN PLACE PROFESSIONALE; 
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COMMIS DI SALA 
SAN TEODORO - RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 COMMIS DI SALA. 
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE. 

SAN TEODORO -  RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 COMMIS DI SALA. 
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE. 
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CUOCO 
PALAU -  RINOMATO HOTEL RESIDENCE DI PALAU RICERCA PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA VALIDO CAPO PARTITA AI SECONDI DAI PRIMI DI GIUGNO A SETTEMBRE. 
SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO. 

BUDONI - RISTORANTE PIZZERIA NELLE VICINANZE DI PORTO CERVO CERCA URGENTEMENTE PER LA STAGIONE ESTIVA 1 CUOCO CAPO PARTITA CON PROVATA ESPERIENZA. 
SI OFFRE CONTRATTO FULL TIME FINO AL 30 SETTEMBRE CON INIZIO IMMEDIATO, VITTO E ALLOGGIO. 

LA MADDALENA - CERCASI PER LA STAGIONE ESTIVA CUOCO CAPO PARTITA ESPERTO E DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI. 
SI OFFRE L'ALLOGGIO. 

SINISCOLA -  RISTORANTE LA MAISON PRESENTE A LA CALETTA (SINISCOLA) RICERCA CUOCO CON ESPERIENZA PER LAVORO DURANTE LA STAGIONE ESTIVA. 

PALAU - RINOMATO HOTEL RESIDENCE DI PALAU RICERCA PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA VALIDO CAPO PARTITA AI SECONDI DAI PRIMI DI GIUGNO A SETTEMBRE, VITTO E ALLOGGIO COMPRESO. 

PROV.OT - PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 SI RICERCA UN CAPO PARTITA IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 
- ESPERIENZA PROFESSIONALE IN RISTORANTI/STRUTTURE RICETTIVE CON CUCINA GOURMET; 
- CAPACITÀ' DI LAVORO IN UN TEAM; 
- CONOSCENZA DELLE NORME IGIENICO SANITARIE; 
- PROFESSIONALITÀ, PRECISIONE, CURA E ATTENZIONE AL DETTAGLIO; 
- ETÀ: COMPRESA TRA I 25 E I 35 ANNI. 
IL CANDIDATO IDEALE DOVRÀ: 
- ESSERE DA SUPPORTO ALL' EXECUTIVE CHEF CON LA STESURA DI ORDINI E GESTIONE DEL MAGAZZINO; 
- GESTIRE IL REPARTO CUCINA IN ASSENZA DELL'EXECUTIVE CHEF. 

PROV.OT - CERCASI UN CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA ITALIANA E SARDA PER NUOVA APERTURA RISTORANTI/BISTRÒ/WINE BAR. 
REQUISITI RICHIESTI: OTTIMA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO, CAPACITÀ A FARE SQUADRA, TRASFERIMENTI ESTERO, REGNO UNITO. 

PROV.OT -  AGRITURISMO RICERCA UN/A CUOCO/A PER LA STAGIONE ESTIVA. 

VILLASIMIUS - BAR, RISTORANTE SITO A VILLASIMIUS È ALLA RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DI N°1 CUOCO/A UNICO, IN GRADO DI SAPERSI ORGANIZZARE E GESTIRE LA CUCINA . 

BADESI -AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE 1 CUOCO/PIZZAIOLO. 
MANSIONE RICHIESTA: SAPER SVOLGERE LE MANSIONI DI CUOCO CON ESPERIENZA ANCHE DI PIZZAIOLO 
REQUISITI INDISPENSABILI: 
- ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA DI ALMENO 10 ANNI 
- ESPERIENZA NELLA PREPARAZIONE DI PIATTI TIPICI DELLA CUCINA TEDESCA 
- CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E TEDESCA 
- POSSESSO DELLA PATENTE B 
REQUISITI PREFERIBILI: 
- DOMICILIATA/O NEL COMUNE DI BADESI O COMUNI LIMITROFI 
NON SI OFFRE VITTO E ALLOGGIO 

ALGHERO - RISTORANTE AD ALGHERO RICERCA PER IMMINENTE APERTURA A SASSARI CUOCO. 

STINTINO - NOTO RISTORANTE PRESENTE A STINTINO RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 CUOCO CAPO PARTITA AI PRIMI E 1 CUOCO CAPO PARTITA AI SECONDI. 
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LAVAPIATTI 
SAN TEODORO -  RISTORANTE DA NARDINO A SAN TEODORO CENTRO,CERCA PER LA STAGIONE ESTIVA DAL 20 DI APRILE AL 15 OTTOBRE 1 LAVAPIATTI. 
OFFRESI VITTO E ALLOGGIO E STIPENDIO ADEGUATO ALLA MANSIONE

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