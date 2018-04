Echi Lontani 2018: domani Liuwe Tamminga e Doron Sherwin

Il concerto chiude la ventiduesima edizione di “Organi in concerto: itinerari sugli organi storici restaurati”

Di: Antonio Caria

Non si fermano neanche per il primo maggio, gli appuntamenti dedicati alla ventiquattresima edizione del festival “Echi Lontani”. Domani alle 19.00, nella bellissima cornice della Basilica di Santa Croce a Cagliari andrà in scena un nuovo appuntamento dedicato alla memoria di Luigi Ferdinando Tagliavini, considerato il più grande interprete e conoscitore della musica su organi storici.

I protagonisti saranno l’organista olandese Liuwe Tamminga e il cornettista statunitense Doron David Sherwin in un concerto dal titolo “A caval di secolo. Musiche in viaggio tra ‘500 e ‘600”, che chiuderà la ventiduesima edizione di “Organi in concerto: itinerari sugli organi storici restaurati”. Per l’occasione saranno proposti brani di Giovanni Paolo Cima, Girolamo Frescobaldi e Lucio Guarnieri.