Sabato 5 maggio la quarta edizione di “Binos in Beranu”

Pietanze e buon vino locale nelle otto cantine allestite per le vie del paese

Di: Antonio Caria

Sabato 5 maggio dalle 19.00, Borutta ospiterà la quarta edizione di “Binos in Beranu”, la grande festa dedicata all’enogastronomia, giunta alla quarta edizione.

Un evento reso possibile grazie all’incessante lavoro del Comitato per i festeggiamenti in onore di San Pietro di Sorres 2018 e del Comitato per il memorial “Paolo Demartis”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Silvano Arru.

Saranno 8 le cantine aperte nelle vie del paese, dove i buongustai potranno cimentarsi nella degustazione dei vini e dei prodotti gastronomici locali. Spazio alla musica itinerante con Luca Tilocca e il “Trio Cantautori” e il trio musicale That’s all Folks. Seguirà l’esibizione del Dj Alex Mò.