Incendio a Tossilo: si esclude l'ipotesi dolosa

Le fiamme hanno interessato la struttura nelle prime ore di questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Proseguono le indagini sull’incendio divampato attorno alle 3:40 di questa mattina all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti sito presso la zona industriale di Tossilo, nel comune di Macomer.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer, del Comando di Nuoro.

L'incendio, che ha interessato un nastro trasportatore e successivamente i rifiuti stoccati in prossimità, è stato subito circoscritto e tenuto sotto controllo dalla squadra intervenuta. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica sono proseguite fino a tarda mattinata. Non si segnalano criticità dal punto di vista ambientale, né danni alle persone. Allo stato attuale si esclude l'ipotesi dolosa.