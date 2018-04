Guida in stato di ebbrezza, senza patente e con auto prive di assicurazione: 3 incidenti nel weekend

Le strade cittadine sono sempre più pericolose

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della polizia locale di Sassari sono intervenuti ben tre volte, nella notte fra il 28 e il 29 aprile, per altrettanti incidenti stradali avvenuti in città.

Gli incidenti in città, specie nelle notti del fine settimana, sono spesso causati dalla guida in stato di ebbrezza, con auto prive di revisione o assicurazioni o autisti che non hanno mai conseguito la patente di guida.

È accaduto anche sabato. Nel terzo incidente, infatti, gli agenti intervenuti hanno scoperto come uno dei due automobilisti coinvolti nel sinistro, un sassarese di 22 anni, non aveva mai conseguito la patente e la Lancia Y a bordo della quale viaggiava era priva di assicurazione.