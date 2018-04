Scontro auto-moto a Oristano: ferito centauro

Lo schianto davanti al centro commerciale di Porta Nuova

Di: Redazione Sardegna Live

Scontro fra auto e moto all’ingresso nord di Oristano nella serata di ieri.

Un centauro del posto era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, è stato urtato da un’auto all’interno della rotonda presso il centro commerciale di Porta Nuova. Il motociclista è caduto sull’asfalto rimanendo ferito.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale.

Il motociclista è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino con un codice giallo e non è in pericolo di vita.