Cento grammi di marijuana e una piantina, 35enne pregiudicato nei guai

I militari hanno ammanettato il giovane a seguito della perquisizione domiciliare

Di: Alessandro Congia

Nel pomeriggio di oggi, a Pabillonis, durante un mirato servizio antidroga, i militari della locale stazione hanno proceduto all'arresto di Marco Usai, 35enne, del luogo, con precedenti di polizia, in quanto a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, una piantina sempre dello stesso stupefacente alta 40 centimetri e un bilancino di precisione.

L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattinata di domani lunedì 30 aprile dall'Autorità Giudiziaria.