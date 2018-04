“Alla scoperta dei cartelli stradali”: i Carabinieri di Orroli docenti per un giorno

Di: Redazione Sardegna Live

Una giornata diversa dal solito per gli alunni della scuola elementare di Orroli. Al posto delle maestre, giovedì scorso, 26 aprile, c'erano infatti i Carabinieri della stazione del paese per parlare di educazione stradale.

L'iniziativa, tanto gradita dai genitori, rientra nell'ambito delle conferenze sulla legalità che i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro stanno svolgendo in tutte le scuole primarie e secondarie. Alla lezione hanno partecipato anche le maestre e il primo cittadino di Orroli, Antonio Orgiana.

Tra gli argomenti illustrati ai bambini, i militari hanno parlato delle principali regole comportamentali per i pedoni, della segnaletica stradale, del semaforo, dell’attraversamento pedonale e delle principali regole di sicurezza da tenere in strada.

Per la gioia dei bimbi la lezione non è finita in aula: tra qualche giorno ci sarà una simulazione di un percorso stradale all'aperto nel campetto delle scuole.