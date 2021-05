Sequestrata in un garage dal convivente a Cagliari

La denuncia di una 27enne: "rinchiusa in un'auto posta dentro un garage"

Di: Redazione Sardegna Live

Una ventisettenne originaria dell'est Europa, che convive da anni con un quarantenne sardo alla periferia di Cagliari, ha denunciato ai carabinieri una lunga serie di maltrattamenti subiti negli ultimi mesi dal proprio uomo.

La ragazza, disperata, ha asserito anche che nella giornata di ieri il suo persecutore l'avrebbe addirittura rinchiusa in un'auto posta dentro un garage. "Se questo è vero - fanno sapere i carabinieri - e anche se si fosse verificato per pochi minuti, saremmo in presenza di un sequestro di persona".

I militari hanno così intrapreso un'accurata ricostruzione dei fatti reali con ricerca di riscontri al racconto della donna, istruttoria che non potrà che procedere se non attraverso l'audizione delle persone che siano in grado di riferire sui fatti e che la ragazza stessa possa avere indicato. Nel frattempo però, a scopo cautelare, la giovane è stata accompagnata in una località protetta da una propria amica, fuori dalla portata di possibili aggressioni da parte del proprio ex.

A breve potrebbe intervenire un'ordinanza dell'autorità giudiziaria che, sulla base delle sole affermazioni della donna, la isoli in via cautelare da possibili future pericolose attività vessatorie, vietando all'uomo di avvicinarsi alla ex compagna entro una certa distanza. La ragazza comunque è ora sotto la tutela dei carabinieri.