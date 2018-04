A Bultei il 3° Raduno Regionale dei cani San Bernardo e non solo

L'evento in programma per domenica 29 aprile a Sa Fraigada

Di: Redazione Sardegna Live

Si terrà nella foresta di Sa Fraigada, a Bultei, il 3° Raduno Regionale dei Cani San Bernardo e non solo. La manifestazione, in programma per domenica 29 aprile, è organizzata dalla Babaiola Pet Village. Oltre ai San Bernardo, saranno benvenute tutte le razze di cani e gli appassionati del miglior amico dell'uomo.

Alle ore 10 è previsto l'incontro con i partecipanti e le foto coi cani San Bernardo presenti, seguirà la passeggiata nei pressi del laghetto.

Alle 12.30, poi, si terrà un un interessante convegno suddiviso in tre parti. Sofia Infranti, presidente dell'associazione "Passione San Bernardo", affronterà il tema "La razza San Bernardo, la situazione degli abbandoni e delle adozioni". La dott.ssa Francesca Panzali, psicoterapeuta e presidente dell'associazione Babaiolando Onlus, parlerà di "La rinascita dei San Bernardo attraverso la Pet Therapy". Federica Stara, educatrice cinofila, terrà la parte del convegno dal tema "L'educazione e l'introduzione in famiglia di un cane adulto".

Alle ore 13.30, la Pro Loco di Bultei servirà il pranzo prenotato dai presenti. Dalle 15, invece, si terrà una dimostrazione di pet therapy e rudimenti di educazione del cane e a seguire e la caccia al tesoro con i cani.

Un'intensa giornata a contatto con animali e natura, in una cornice naturalistica unica nel cuore dell'isola.